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В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак - РИА Новости, 23.02.2025
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15:19 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак - РИА Новости, 23.02.2025
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:19:00+03:00
2025-02-23T15:19:00+03:00
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АСТАНА, 23 фев - РИА Новости. В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба авиакомпании. "Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана-Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира", - говорится в сообщении Fly Arystan. В авиакомпании добавили, что самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Рейс перенесен на 17.10 по времени Астаны (15.10 мск). Пассажирам напомнили, что они имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств. В компании отметили, что ранее публиковали информацию о правилах перевозки портативных зарядных устройств. FlyArystan на 100% является дочерней компанией Air Astana. Компания начала работу в мае 2019 года и позиционируется как высококачественный лоукостер.
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астана, актау, air astana
Астана, Актау, Air Astana
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак

На борту самолета казахстанской компании Fly Arysatan загорелся рюкзак пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АСТАНА, 23 фев - РИА Новости. В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба авиакомпании.
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"Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана-Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира", - говорится в сообщении Fly Arystan.
В авиакомпании добавили, что самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Рейс перенесен на 17.10 по времени Астаны (15.10 мск). Пассажирам напомнили, что они имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств. В компании отметили, что ранее публиковали информацию о правилах перевозки портативных зарядных устройств.
FlyArystan на 100% является дочерней компанией Air Astana. Компания начала работу в мае 2019 года и позиционируется как высококачественный лоукостер.
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