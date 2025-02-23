В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
На борту самолета казахстанской компании Fly Arysatan загорелся рюкзак пассажира
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АСТАНА, 23 фев - РИА Новости. В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба авиакомпании.
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"Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана-Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира", - говорится в сообщении Fly Arystan.
В авиакомпании добавили, что самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Рейс перенесен на 17.10 по времени Астаны (15.10 мск). Пассажирам напомнили, что они имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств. В компании отметили, что ранее публиковали информацию о правилах перевозки портативных зарядных устройств.
FlyArystan на 100% является дочерней компанией Air Astana. Компания начала работу в мае 2019 года и позиционируется как высококачественный лоукостер.
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