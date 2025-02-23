https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html

В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак

В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак - РИА Новости, 23.02.2025

В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак

В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:19:00+03:00

2025-02-23T15:19:00+03:00

2025-02-23T15:19:00+03:00

астана

актау

air astana

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АСТАНА, 23 фев - РИА Новости. В самолете казахстанской компании Fly Arystan, летевшем по маршруту Астана - Актау, произошло возгорание рюкзака пассажира, сообщает в воскресенье пресс-служба авиакомпании. "Сегодня, 23 февраля 2025 года, во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана-Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Пожар был оперативно потушен бортпроводниками авиакомпании. На борту находилось 182 пассажира", - говорится в сообщении Fly Arystan. В авиакомпании добавили, что самолет вернулся в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. Рейс перенесен на 17.10 по времени Астаны (15.10 мск). Пассажирам напомнили, что они имеют право на бесплатное перебронирование или возврат средств. В компании отметили, что ранее публиковали информацию о правилах перевозки портативных зарядных устройств. FlyArystan на 100% является дочерней компанией Air Astana. Компания начала работу в мае 2019 года и позиционируется как высококачественный лоукостер.

https://ria.ru/20241124/pozhar-1985479369.html

астана

актау

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

астана, актау, air astana