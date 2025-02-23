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Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров - РИА Новости, 23.02.2025
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15:10 23.02.2025 (обновлено: 15:21 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/samolet-2001130923.html
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров - РИА Новости, 23.02.2025
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров
Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:10:00+03:00
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происшествия
пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер", сообщает транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее авиакомпания "Северный ветер" сообщала, что самолет Nordwind рейса Шереметьево - Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность."В настоящее время 434 пассажира, из них 25 детей благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер" в Пулково", - говорится в сообщении.
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происшествия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Москва, Санкт-Петербург
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров

Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили 434 пассажиров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер", сообщает транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Ранее авиакомпания "Северный ветер" сообщала, что самолет Nordwind рейса Шереметьево - Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность.
"В настоящее время 434 пассажира, из них 25 детей благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер" в Пулково", - говорится в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В багажном отсеке самолета, летевшего из Астаны в Актау, загорелся рюкзак
15:19
 
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