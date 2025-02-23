https://ria.ru/20250223/samolet-2001130923.html
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров - РИА Новости, 23.02.2025
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров
Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:10:00+03:00
2025-02-23T15:10:00+03:00
2025-02-23T15:21:00+03:00
происшествия
пулково (аэропорт)
москва
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер", сообщает транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее авиакомпания "Северный ветер" сообщала, что самолет Nordwind рейса Шереметьево - Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность."В настоящее время 434 пассажира, из них 25 детей благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер" в Пулково", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Москва, Санкт-Петербург
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров
Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили 434 пассажиров