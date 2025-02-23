https://ria.ru/20250223/samolet-2001130923.html

Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров

Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров - РИА Новости, 23.02.2025

Из самолета, севшего в Пулково из-за неисправности, высадили пассажиров

Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:10:00+03:00

2025-02-23T15:10:00+03:00

2025-02-23T15:21:00+03:00

происшествия

пулково (аэропорт)

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 400 пассажиров высажены из самолета, который сел в Пулково из-за подозрения на неисправность, прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер", сообщает транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее авиакомпания "Северный ветер" сообщала, что самолет Nordwind рейса Шереметьево - Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность."В настоящее время 434 пассажира, из них 25 детей благополучно высажены и направлены в здание аэропорта. Прокуратура контролирует ситуацию в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Северный ветер" в Пулково", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001132219.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург