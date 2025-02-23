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Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково

Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково - РИА Новости, 23.02.2025

Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково

Самолет Nordwind рейса Шереметьево-Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:04:00+03:00

2025-02-23T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Nordwind рейса Шереметьево-Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность, сообщила авиакомпания. "Двадцать третьего февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4-551 Шереметьево-Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета", - сообщила авиакомпания. Там добавили, что авиакомпания планирует перевезти пассажиров рейса на резервном самолете. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html

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происшествия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, россия