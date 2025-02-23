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Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково - РИА Новости, 23.02.2025
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15:04 23.02.2025 (обновлено: 15:05 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/samolet-2001130128.html
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково - РИА Новости, 23.02.2025
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково
Самолет Nordwind рейса Шереметьево-Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность, сообщила авиакомпания. РИА Новости, 23.02.2025
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Nordwind рейса Шереметьево-Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность, сообщила авиакомпания. "Двадцать третьего февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4-551 Шереметьево-Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета", - сообщила авиакомпания. Там добавили, что авиакомпания планирует перевезти пассажиров рейса на резервном самолете. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html
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происшествия, пулково (аэропорт), москва, санкт-петербург, россия
Происшествия, Пулково (аэропорт), Москва, Санкт-Петербург, Россия
Самолет из Москвы вынужденно приземлился в Пулково

Самолет из Москвы приземлился в Пулково из-за подозрения на неисправность

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Самолет Nordwind рейса Шереметьево-Кайо-Коко приземлился в Пулково из-за подозрения на техническую неисправность, сообщила авиакомпания.
"Двадцать третьего февраля в связи с подозрением на техническую неисправность ВС рейса N4-551 Шереметьево-Кайо-Коко экипажем было принято решение о посадке на запасном аэродроме Пулково с целью обеспечения безопасности полета", - сообщила авиакомпания.
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Там добавили, что авиакомпания планирует перевезти пассажиров рейса на резервном самолете.
Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.
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