https://ria.ru/20250223/samolet-2001127139.html

Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге

Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2025

Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге

Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, готовится к вынужденной посадке в Петербурге из-за технической неисправности, сообщила... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:39:00+03:00

2025-02-23T14:39:00+03:00

2025-02-23T14:48:00+03:00

москва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, готовится к вынужденной посадке в Петербурге из-за технической неисправности, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, по предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"), службы аэропорта готовы к встрече воздушного судна. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, происшествия