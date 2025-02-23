https://ria.ru/20250223/samolet-2001127139.html
Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге
Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге - РИА Новости, 23.02.2025
Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге
Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, готовится к вынужденной посадке в Петербурге из-за технической неисправности, сообщила... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:39:00+03:00
2025-02-23T14:39:00+03:00
2025-02-23T14:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, готовится к вынужденной посадке в Петербурге из-за технической неисправности, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура."Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко", - говорится в сообщении.Как сообщает ведомство, по предварительным данным, из-за технической неисправности самолет авиакомпании Nordwind приземлится в аэропорту Пулково в 14:36.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"), службы аэропорта готовы к встрече воздушного судна. Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, санкт-петербург, происшествия
Москва, Санкт-Петербург, Происшествия
Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге
Самолет из Москвы готовится к вынужденной посадке в Петербурге из-за поломки