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Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод - РИА Новости, 23.02.2025
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11:11 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод - РИА Новости, 23.02.2025
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета,... РИА Новости, 23.02.2025
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минеральные воды
дубай
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета, сообщает авиаперевозчик. "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета", - говорится в сообщении. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды 6.11 мск. Пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании "Азимут".
https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html
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минеральные воды, дубай, происшествия
Минеральные Воды, Дубай, Происшествия
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод

Летевший в Дубай самолет "Азимута" вернулся в аэропорт Минеральных Вод

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета, сообщает авиаперевозчик.
"В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета", - говорится в сообщении.
Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды 6.11 мск. Пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании "Азимут".
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Минеральные ВодыДубайПроисшествия
 
 
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