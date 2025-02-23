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Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод - РИА Новости, 23.02.2025
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета,... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:11:00+03:00
2025-02-23T11:11:00+03:00
2025-02-23T11:11:00+03:00
минеральные воды
дубай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета, сообщает авиаперевозчик. "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета", - говорится в сообщении. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды 6.11 мск. Пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании "Азимут".
https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минеральные воды, дубай, происшествия
Минеральные Воды, Дубай, Происшествия
Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод
Летевший в Дубай самолет "Азимута" вернулся в аэропорт Минеральных Вод