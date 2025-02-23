https://ria.ru/20250223/samolet-2001098351.html

Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод

Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод - РИА Новости, 23.02.2025

Летевший в Дубай самолет вернулся в аэропорт Минеральных Вод

Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета,... РИА Новости, 23.02.2025

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минеральные воды

дубай

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс Минеральные Воды - Дубай, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания индикации одной из систем самолета, сообщает авиаперевозчик. "В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса А46087 Минеральные Воды - Дубай 23 февраля 2025 года принял решение о возврате в аэропорт вылета в связи со срабатыванием индикации работы одной из систем самолета", - говорится в сообщении. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Минеральные Воды 6.11 мск. Пассажиров рейса доставит в Дубай резервный борт авиакомпании "Азимут".

https://ria.ru/20241013/samolet-1977798600.html

минеральные воды

дубай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

минеральные воды, дубай, происшествия