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Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери - РИА Новости, 23.02.2025
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Тверская область
 
11:37 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ruden-2001101216.html
Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери - РИА Новости, 23.02.2025
Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:37:00+03:00
2025-02-23T11:37:00+03:00
тверская область
игорь руденя
тверское суворовское военное училище
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
тверская область
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. В воскресенье в Тверской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. "В Год защитника Отечества мы с глубокой благодарностью вспоминаем все поколения воинов, в разные эпохи отстаивавших свободу и независимость Родины. Жители Верхневолжья всегда в самых суровых испытаниях проявляли мужество и отвагу, с честью противостояли любому врагу, пытавшемуся посягнуть на нашу землю. Мы преклоняемся перед массовым, всенародным подвигом поколения победителей, в годы Великой Отечественной войны сокрушившего планы нацистских захватчиков, подарившего свободу нашей стране и всему миру. Сегодня военнослужащие России с честью продолжают великие ратные традиции", - сказал Руденя. Память погибших защитников Отечества губернатор и другие участники церемонии почтили минутой молчания. Торжественным маршем по площади прошли курсанты и слушатели Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, воспитанники Тверского суворовского военного училища, тверские юнармейцы, воспитанники кадетской роты имени Героя России Сергея Павловича Свешникова средней школы №4 и кадетской роты имени святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского средней школы №16. "Желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами у меня возникло еще в детстве, так как я из семьи военнослужащих, военный в четвертом поколении. Началась наша военная династия с моего прадеда – участника Великой Отечественной. Для моей семьи – это очень важный праздник. Мы отдаем дань уважения всем защитникам нашего Отечества", - отметил курсант четвертого курса Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова. "У нашей молодежи сегодня особое отношение к защитникам нашей Родины. Они чтят память об участниках Великой Отечественной войны, стараются поддерживать ветеранов, уважают тех, кто сейчас отстаивает интересы страны", - отметил ветеран боевых действий, участник СВО Михаил Смирнов. В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья. По поручению президента РФ глава региона передал юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Среди награжденных в тот день также были участники специальной военной, сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, военнослужащие и правоохранители Верхневолжья.
https://ria.ru/20241209/rudenya-1988224236.html
https://ria.ru/20241101/rudenya-1981412277.html
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игорь руденя, тверское суворовское военное училище, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверское суворовское военное училище, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Тверская область
Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери

Губернатор Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле Город воинской славы в Твери - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В воскресенье в Тверской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
"В Год защитника Отечества мы с глубокой благодарностью вспоминаем все поколения воинов, в разные эпохи отстаивавших свободу и независимость Родины. Жители Верхневолжья всегда в самых суровых испытаниях проявляли мужество и отвагу, с честью противостояли любому врагу, пытавшемуся посягнуть на нашу землю. Мы преклоняемся перед массовым, всенародным подвигом поколения победителей, в годы Великой Отечественной войны сокрушившего планы нацистских захватчиков, подарившего свободу нашей стране и всему миру. Сегодня военнослужащие России с честью продолжают великие ратные традиции", - сказал Руденя.
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
В Твери открыли стелы погибшим выпускникам суворовского военного училища
9 декабря 2024, 17:39
Память погибших защитников Отечества губернатор и другие участники церемонии почтили минутой молчания.
Торжественным маршем по площади прошли курсанты и слушатели Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, воспитанники Тверского суворовского военного училища, тверские юнармейцы, воспитанники кадетской роты имени Героя России Сергея Павловича Свешникова средней школы №4 и кадетской роты имени святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского средней школы №16.
"Желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами у меня возникло еще в детстве, так как я из семьи военнослужащих, военный в четвертом поколении. Началась наша военная династия с моего прадеда – участника Великой Отечественной. Для моей семьи – это очень важный праздник. Мы отдаем дань уважения всем защитникам нашего Отечества", - отметил курсант четвертого курса Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова.
Вручение наград - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды
1 ноября 2024, 18:35
"У нашей молодежи сегодня особое отношение к защитникам нашей Родины. Они чтят память об участниках Великой Отечественной войны, стараются поддерживать ветеранов, уважают тех, кто сейчас отстаивает интересы страны", - отметил ветеран боевых действий, участник СВО Михаил Смирнов.
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.
По поручению президента РФ глава региона передал юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей.
Среди награжденных в тот день также были участники специальной военной, сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, военнослужащие и правоохранители Верхневолжья.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии 23 Февраля
21 февраля, 16:50
 
Тверская областьИгорь РуденяТверское суворовское военное училищеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Тверская область
 
 
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