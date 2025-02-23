Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
Губернатор Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В воскресенье в Тверской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.
"В Год защитника Отечества мы с глубокой благодарностью вспоминаем все поколения воинов, в разные эпохи отстаивавших свободу и независимость Родины. Жители Верхневолжья всегда в самых суровых испытаниях проявляли мужество и отвагу, с честью противостояли любому врагу, пытавшемуся посягнуть на нашу землю. Мы преклоняемся перед массовым, всенародным подвигом поколения победителей, в годы Великой Отечественной войны сокрушившего планы нацистских захватчиков, подарившего свободу нашей стране и всему миру. Сегодня военнослужащие России с честью продолжают великие ратные традиции", - сказал Руденя.
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Память погибших защитников Отечества губернатор и другие участники церемонии почтили минутой молчания.
Торжественным маршем по площади прошли курсанты и слушатели Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, воспитанники Тверского суворовского военного училища, тверские юнармейцы, воспитанники кадетской роты имени Героя России Сергея Павловича Свешникова средней школы №4 и кадетской роты имени святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского средней школы №16.
"Желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами у меня возникло еще в детстве, так как я из семьи военнослужащих, военный в четвертом поколении. Началась наша военная династия с моего прадеда – участника Великой Отечественной. Для моей семьи – это очень важный праздник. Мы отдаем дань уважения всем защитникам нашего Отечества", - отметил курсант четвертого курса Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова.
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"У нашей молодежи сегодня особое отношение к защитникам нашей Родины. Они чтят память об участниках Великой Отечественной войны, стараются поддерживать ветеранов, уважают тех, кто сейчас отстаивает интересы страны", - отметил ветеран боевых действий, участник СВО Михаил Смирнов.
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья.
По поручению президента РФ глава региона передал юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей.
Среди награжденных в тот день также были участники специальной военной, сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, военнослужащие и правоохранители Верхневолжья.