https://ria.ru/20250223/ruden-2001101216.html

Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери

Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери - РИА Новости, 23.02.2025

Руденя возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:37:00+03:00

2025-02-23T11:37:00+03:00

2025-02-23T11:37:00+03:00

тверская область

игорь руденя

тверское суворовское военное училище

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001100721_0:17:1280:737_1920x0_80_0_0_dc8e0fda4a0d810a6212575b81269900.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в День защитника Отечества возложил цветы к стеле "Город воинской славы" в Твери, сообщает пресс-служба регионального правительства. В воскресенье в Тверской области проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. "В Год защитника Отечества мы с глубокой благодарностью вспоминаем все поколения воинов, в разные эпохи отстаивавших свободу и независимость Родины. Жители Верхневолжья всегда в самых суровых испытаниях проявляли мужество и отвагу, с честью противостояли любому врагу, пытавшемуся посягнуть на нашу землю. Мы преклоняемся перед массовым, всенародным подвигом поколения победителей, в годы Великой Отечественной войны сокрушившего планы нацистских захватчиков, подарившего свободу нашей стране и всему миру. Сегодня военнослужащие России с честью продолжают великие ратные традиции", - сказал Руденя. Память погибших защитников Отечества губернатор и другие участники церемонии почтили минутой молчания. Торжественным маршем по площади прошли курсанты и слушатели Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова, воспитанники Тверского суворовского военного училища, тверские юнармейцы, воспитанники кадетской роты имени Героя России Сергея Павловича Свешникова средней школы №4 и кадетской роты имени святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского средней школы №16. "Желание связать свою жизнь с Вооруженными Силами у меня возникло еще в детстве, так как я из семьи военнослужащих, военный в четвертом поколении. Началась наша военная династия с моего прадеда – участника Великой Отечественной. Для моей семьи – это очень важный праздник. Мы отдаем дань уважения всем защитникам нашего Отечества", - отметил курсант четвертого курса Военной академии воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова. "У нашей молодежи сегодня особое отношение к защитникам нашей Родины. Они чтят память об участниках Великой Отечественной войны, стараются поддерживать ветеранов, уважают тех, кто сейчас отстаивает интересы страны", - отметил ветеран боевых действий, участник СВО Михаил Смирнов. В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, губернатор вручил государственные и региональные награды жителям Верхневолжья. По поручению президента РФ глава региона передал юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне" фронтовикам Ивану Кладкевичу, Арсению Сухопарову, Спартаку Сычеву и Петру Потемкину, труженику тыла Геннадию Крупнову, жителям блокадного Ленинграда Аркадию Скачкову, Галине Жирновой и Галине Тимошенко, а также Сергею Суворову и Альберту Эхте, которые были несовершеннолетними узниками фашистских концлагерей. Среди награжденных в тот день также были участники специальной военной, сотрудники Росгвардии, научно-исследовательских организаций, военных учебных заведений, военнослужащие и правоохранители Верхневолжья.

https://ria.ru/20241209/rudenya-1988224236.html

https://ria.ru/20241101/rudenya-1981412277.html

https://ria.ru/20250221/nagrady-2000854886.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

игорь руденя, тверское суворовское военное училище, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), тверская область