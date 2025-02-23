Россия построит порт, НПЗ и ТЭС в Мьянме
Россия построит порт, НПЗ и ТЭС в экономической зоне в "Давэй" в Мьянме
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРаботник Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) "Газпром нефть" в Капотне
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев - РИА Новости. Россия и Мьянма подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне "Давэй", в частности, будут развивать инфраструктурные проекты - порт, угольную ТЭС и нефтеперерабатывающий завод. Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников, который находится с визитом в Мьянме, и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.
Подписание документа состоялось на "полях" 5-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо.
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"Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы. Речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода", - сказал Решетников.
По оценке сторон, развитие сотрудничества в рамках специальной экономической зоны "Давэй" позволит России и Мьянме развивать новые рынки сбыта, наращивать инвестиции и производство.
Специальная экономическая зона "Давэй" – проект площадью 196 квадратных километров в Андаманском море. В перспективе на территории СЭЗ планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны и транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.