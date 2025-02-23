https://ria.ru/20250223/putin-2001123897.html

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 23.02.2025

Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:07:00+03:00

2025-02-23T14:07:00+03:00

2025-02-23T14:28:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки. В графике Путина… традиционная коллегия ФСБ", - сообщается в программе.Также отмечается, что возможны и другие события.Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.Путин ранее сообщал, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000941520.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика, фсб, россия