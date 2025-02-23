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Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 23.02.2025
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14:07 23.02.2025 (обновлено: 14:28 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001123897.html
Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ
Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ - РИА Новости, 23.02.2025
Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:07:00+03:00
2025-02-23T14:28:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
политика
фсб
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки. В графике Путина… традиционная коллегия ФСБ", - сообщается в программе.Также отмечается, что возможны и другие события.Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.Путин ранее сообщал, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, политика, фсб, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Политика, ФСБ, Россия
Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ

Путин примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в коллегии ФСБ и проведет международные контакты, следует из программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
«
"Партнерам по БРИКС Путин расскажет детали возобновления диалога России и США. Также в плане на неделю и другие международные контакты. Россия продолжает укреплять партнерство со странами Африки. В графике Путина… традиционная коллегия ФСБ", - сообщается в программе.
Также отмечается, что возможны и другие события.
Видео опубликовал в своем Telegram-канале автор программы Павел Зарубин.
Путин ранее сообщал, что в самое ближайшее время проинформирует партнеров в рамках БРИКС о результатах российско-американских переговоров. В этой связи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в частности, анонсировал телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
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