https://ria.ru/20250223/putin-2001106552.html

Путин поблагодарил Героев России за их труд

Путин поблагодарил Героев России за их труд - РИА Новости, 23.02.2025

Путин поблагодарил Героев России за их труд

Президент РФ Владимир Путин от имени страны и народа поблагодарил героев России за их ратный труд и подвиги. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:12:00+03:00

2025-02-23T12:12:00+03:00

2025-02-23T12:29:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001109763_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54e02faa28f424e3e245f19d4a1a4109.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин от имени страны и народа поблагодарил героев России за их ратный труд и подвиги. "Мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды. И хочу вам сказать, вы делаете это достойно. Спасибо вам от имени российского народа, от имени России за ваш ратный труд и за ваши подвиги. Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.

https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО "Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО 2025-02-23T12:12 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин