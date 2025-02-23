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Путин поблагодарил Героев России за их труд - РИА Новости, 23.02.2025
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12:12 23.02.2025 (обновлено: 12:29 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/putin-2001106552.html
Путин поблагодарил Героев России за их труд
Путин поблагодарил Героев России за их труд - РИА Новости, 23.02.2025
Путин поблагодарил Героев России за их труд
Президент РФ Владимир Путин от имени страны и народа поблагодарил героев России за их ратный труд и подвиги. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:12:00+03:00
2025-02-23T12:29:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин от имени страны и народа поблагодарил героев России за их ратный труд и подвиги. "Мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды. И хочу вам сказать, вы делаете это достойно. Спасибо вам от имени российского народа, от имени России за ваш ратный труд и за ваши подвиги. Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.
https://ria.ru/20250223/putin-2001104748.html
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"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил Героев России за их труд

Путин поблагодарил Героев России за ратный труд и подвиги

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин от имени страны и народа поблагодарил героев России за их ратный труд и подвиги.
"Мы пользуемся всем тем, что нам оставили наши отцы и деды, прадеды. И хочу вам сказать, вы делаете это достойно. Спасибо вам от имени российского народа, от имени России за ваш ратный труд и за ваши подвиги. Поздравляю вас с государственными наградами и с праздником", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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