https://ria.ru/20250223/putin-2001102778.html
Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин
Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025
Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин
Участники специальной военной операции отважно борются за справедливость, мир и будущее народа России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:51:00+03:00
2025-02-23T11:51:00+03:00
2025-02-23T11:59:00+03:00
владимир путин
россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции отважно борются за справедливость, мир и будущее народа России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы (участники СВО - ред.) стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России.
https://ria.ru/20250223/putin-2001103452.html
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владимир путин, россия
Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин
Путин: участники СВО отважно борются за мир и будущее народа России