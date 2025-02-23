https://ria.ru/20250223/putin-2001102778.html

Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин

Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин - РИА Новости, 23.02.2025

Участники СВО борются за будущее России, заявил Путин

Участники специальной военной операции отважно борются за справедливость, мир и будущее народа России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:51:00+03:00

2025-02-23T11:51:00+03:00

2025-02-23T11:59:00+03:00

владимир путин

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Участники специальной военной операции отважно борются за справедливость, мир и будущее народа России, заявил президент РФ Владимир Путин."Вы (участники СВО - ред.) стоите на страже России, отважно боритесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград Героям России.

https://ria.ru/20250223/putin-2001103452.html

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2025

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владимир путин, россия