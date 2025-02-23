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Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих - РИА Новости, 23.02.2025
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00:14 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/putin-2001059278.html
Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих
Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих - РИА Новости, 23.02.2025
Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T00:14:00+03:00
2025-02-23T00:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день защитника отечества
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. "Серьёзное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
Поздравление Путина с Днем защитника Отечества
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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, вооруженные силы рф, видео
Общество, Россия, Владимир Путин, День защитника Отечества, Вооруженные силы РФ
Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.
2025-02-23T00:14
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Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих

Путин заявил, что власти РФ будут работать над соцобеспечением военнослужащих

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих.
«
"Серьёзное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества.
День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень защитника ОтечестваВооруженные силы РФ
 
 
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