https://ria.ru/20250223/putin-2001059278.html

Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих

Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих - РИА Новости, 23.02.2025

Путин рассказал о работе над соцобеспечением военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. РИА Новости, 23.02.2025

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общество

россия

владимир путин

день защитника отечества

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские власти будут уделять серьёзное внимание повышению уровня социального обеспечения военнослужащих. "Серьёзное внимание будем уделять и повышению уровня социального обеспечения военнослужащих", - заявил Путин в своём видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества. День защитника Отечества отмечается в России 23 февраля.

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Поздравление Путина с Днем защитника Отечества Поздравление Путина с Днем защитника Отечества 2025-02-23T00:14 true PT4M17S

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общество, россия, владимир путин, день защитника отечества, вооруженные силы рф, видео