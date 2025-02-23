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В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана - РИА Новости, 23.02.2025
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Хорошие новости
 
09:49 23.02.2025 (обновлено: 10:54 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана - РИА Новости, 23.02.2025
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:49:00+03:00
2025-02-23T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. &quot;В Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне &quot;Птицы и бабочки&quot; на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми&quot;, — указано в материале.О малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки. Как отмечается, на новорожденного уже можно посмотреть.
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыВ Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы.
«

Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми", — указано в материале.

О малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки.
Как отмечается, на новорожденного уже можно посмотреть.
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