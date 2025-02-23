https://ria.ru/20250223/ptenets-2001091032.html

В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана - РИА Новости, 23.02.2025

В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана

Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T09:49:00+03:00

2025-02-23T09:49:00+03:00

2025-02-23T10:54:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми", — указано в материале.О малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки. Как отмечается, на новорожденного уже можно посмотреть.

https://ria.ru/20240915/guanako-1972791486.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московский зоопарк, москва