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В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана - РИА Новости, 23.02.2025
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T09:49:00+03:00
2025-02-23T09:49:00+03:00
2025-02-23T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Птенец кудрявого пеликана появился в Московском зоопарке, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "В Московском зоопарке пополнение: у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец. Зимой они живут в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории, а летом переезжают в уличный водоем. Детеныши этих птиц появляются на свет слепыми, голыми и розовыми", — указано в материале.О малыше заботятся оба родителя по очереди. У этой пары уже были птенцы два года назад — сейчас они выросли и переехали в другие зоопарки. Как отмечается, на новорожденного уже можно посмотреть.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке появился птенец кудрявого пеликана
В Московском зоопарке у пары кудрявых пеликанов вылупился птенец