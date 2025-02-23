Рейтинг@Mail.ru
Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/prisyaga-2001126790.html
Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата
Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025
Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата
Принятие присяги молодыми военными перестало быть формальным актом, теперь солдаты произносили клятву в символичном месте - у памятника Могилы Неизвестного... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:38:00+03:00
2025-02-23T14:38:00+03:00
ссср
московская область (подмосковье)
литва
великая отечественная война (1941-1945)
россия
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:257:3127:2015_1920x0_80_0_0_b5ebed7dc05424fabc44ac8f7ef30185.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Принятие присяги молодыми военными перестало быть формальным актом, теперь солдаты произносили клятву в символичном месте - у памятника Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Евгений Чусов, по инициативе которого в отечественных войсках правопорядка родилась эта традиция. "В то время я был командиром Первого Краснознамённого полка дивизии имени Дзержинского. После того, как воины дивизии приняли участие в торжественном переносе праха Неизвестного солдата из Подмосковья к Кремлевской стене, мне и пришла мысль организовать принятие военной присяги молодыми солдатами моего полка именно в этом, отныне ставшем священным для каждого военнослужащего месте. Произносимые во время присяги там слова приобретают особый смысл, как если ты присягаешь перед лицом погибших при защите отечества солдат. Это символично", - рассказал он. "Я хотел, чтобы это осталось в их памяти на всю жизнь. Наше предложение было поддержано командиром дивизии генерал-майором Козловым и начальником политотдела полковником Ефимовым. С соответствующей просьбой я обратился к коменданту Кремля, но как оказалось, это не в его полномочиях. Он посоветовал согласовать нашу инициативу с начальником органа внутренних дел, отвечающего за порядок в Александровском саду. Вскоре такое разрешение было получено, а первая в истории СССР церемония принятия военной присяги на этом месте состоялось 19 декабря 1966 года", - отметил Чусов. Позднее здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Евгений Чусов - генерал-майор в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, участник войсковых операций по ликвидации бандподполья в Западной Белоруссии, Литве и Эстонии. Во время службы он участвовал вместе с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в операции по освобождению заложников из захваченного бандитами самолета Як-40 в аэропорту Внуково в 1973 году, а будучи заместителем командующего внутренними войсками МВД СССР в Украинской ССР и Молдавской ССР в 1986 году принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За проявленные мужество и героизм награждён орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени.
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html
ссср
московская область (подмосковье)
литва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000739934_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3fc208dd0995f5bbf23fd4b6939d72ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, московская область (подмосковье), литва, великая отечественная война (1941-1945), россия, день защитника отечества
СССР, Московская область (Подмосковье), Литва, Великая Отечественная война (1941-1945), Россия, День защитника Отечества
Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата

Ветеран Чусов рассказал об идее принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрофилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата
Профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Профилактика горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Принятие присяги молодыми военными перестало быть формальным актом, теперь солдаты произносили клятву в символичном месте - у памятника Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Евгений Чусов, по инициативе которого в отечественных войсках правопорядка родилась эта традиция.
"В то время я был командиром Первого Краснознамённого полка дивизии имени Дзержинского. После того, как воины дивизии приняли участие в торжественном переносе праха Неизвестного солдата из Подмосковья к Кремлевской стене, мне и пришла мысль организовать принятие военной присяги молодыми солдатами моего полка именно в этом, отныне ставшем священным для каждого военнослужащего месте. Произносимые во время присяги там слова приобретают особый смысл, как если ты присягаешь перед лицом погибших при защите отечества солдат. Это символично", - рассказал он.
Возложение цветов к Вечному огню и открытие Аллеи героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Символ чести и героизма: как в России отмечают День защитника Отечества
13:09
"Я хотел, чтобы это осталось в их памяти на всю жизнь. Наше предложение было поддержано командиром дивизии генерал-майором Козловым и начальником политотдела полковником Ефимовым. С соответствующей просьбой я обратился к коменданту Кремля, но как оказалось, это не в его полномочиях. Он посоветовал согласовать нашу инициативу с начальником органа внутренних дел, отвечающего за порядок в Александровском саду. Вскоре такое разрешение было получено, а первая в истории СССР церемония принятия военной присяги на этом месте состоялось 19 декабря 1966 года", - отметил Чусов.
Позднее здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Евгений Чусов - генерал-майор в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, участник войсковых операций по ликвидации бандподполья в Западной Белоруссии, Литве и Эстонии. Во время службы он участвовал вместе с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в операции по освобождению заложников из захваченного бандитами самолета Як-40 в аэропорту Внуково в 1973 году, а будучи заместителем командующего внутренними войсками МВД СССР в Украинской ССР и Молдавской ССР в 1986 году принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За проявленные мужество и героизм награждён орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени.
Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
12:37
 
СССРМосковская область (Подмосковье)ЛитваВеликая Отечественная война (1941-1945)РоссияДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала