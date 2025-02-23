https://ria.ru/20250223/prisyaga-2001126790.html

Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата

Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2025

Ветеран рассказал о традиции принятия присяги у Могилы Неизвестного Солдата

Принятие присяги молодыми военными перестало быть формальным актом, теперь солдаты произносили клятву в символичном месте - у памятника Могилы Неизвестного... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:38:00+03:00

2025-02-23T14:38:00+03:00

2025-02-23T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Принятие присяги молодыми военными перестало быть формальным актом, теперь солдаты произносили клятву в символичном месте - у памятника Могилы Неизвестного Солдата, сообщил РИА Новости ветеран Великой Отечественной войны Евгений Чусов, по инициативе которого в отечественных войсках правопорядка родилась эта традиция. "В то время я был командиром Первого Краснознамённого полка дивизии имени Дзержинского. После того, как воины дивизии приняли участие в торжественном переносе праха Неизвестного солдата из Подмосковья к Кремлевской стене, мне и пришла мысль организовать принятие военной присяги молодыми солдатами моего полка именно в этом, отныне ставшем священным для каждого военнослужащего месте. Произносимые во время присяги там слова приобретают особый смысл, как если ты присягаешь перед лицом погибших при защите отечества солдат. Это символично", - рассказал он. "Я хотел, чтобы это осталось в их памяти на всю жизнь. Наше предложение было поддержано командиром дивизии генерал-майором Козловым и начальником политотдела полковником Ефимовым. С соответствующей просьбой я обратился к коменданту Кремля, но как оказалось, это не в его полномочиях. Он посоветовал согласовать нашу инициативу с начальником органа внутренних дел, отвечающего за порядок в Александровском саду. Вскоре такое разрешение было получено, а первая в истории СССР церемония принятия военной присяги на этом месте состоялось 19 декабря 1966 года", - отметил Чусов. Позднее здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Евгений Чусов - генерал-майор в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, участник войсковых операций по ликвидации бандподполья в Западной Белоруссии, Литве и Эстонии. Во время службы он участвовал вместе с военнослужащими дивизии имени Дзержинского в операции по освобождению заложников из захваченного бандитами самолета Як-40 в аэропорту Внуково в 1973 году, а будучи заместителем командующего внутренними войсками МВД СССР в Украинской ССР и Молдавской ССР в 1986 году принимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За проявленные мужество и героизм награждён орденами Октябрьской революции, Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2001111308.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

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ссср, московская область (подмосковье), литва, великая отечественная война (1941-1945), россия, день защитника отечества