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На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль - РИА Новости, 23.02.2025
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16:55 23.02.2025 (обновлено: 17:04 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/pozhar-2001141055.html
На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль
На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль - РИА Новости, 23.02.2025
На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль
Машина и две бытовки горели на Коломенской улице на юге Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 23.02.2025
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2025-02-23T17:04:00+03:00
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Машина и две бытовки горели на Коломенской улице на юге Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС."На Коломенской улице произошло возгорание легкового автомобиля и двух бытовок. Пожар был потушен специалистами МЧС России на площади 20 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС Москвы добавило, что пострадавших нет.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль

На юге Москвы загорелась машина и две бытовки, пожар потушен, пострадавших нет

© Фото : соцсетиПожар на Коломенской улице в Москве
Пожар на Коломенской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : соцсети
Пожар на Коломенской улице в Москве
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Машина и две бытовки горели на Коломенской улице на юге Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.
«
"На Коломенской улице произошло возгорание легкового автомобиля и двух бытовок. Пожар был потушен специалистами МЧС России на площади 20 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
МЧС Москвы добавило, что пострадавших нет.
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ПроисшествияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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