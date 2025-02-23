https://ria.ru/20250223/pozhar-2001141055.html

На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль

На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль - РИА Новости, 23.02.2025

На юге Москвы загорелись бытовки и автомобиль

Машина и две бытовки горели на Коломенской улице на юге Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:55:00+03:00

2025-02-23T16:55:00+03:00

2025-02-23T17:04:00+03:00

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Машина и две бытовки горели на Коломенской улице на юге Москвы, пожар потушен, пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС."На Коломенской улице произошло возгорание легкового автомобиля и двух бытовок. Пожар был потушен специалистами МЧС России на площади 20 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.МЧС Москвы добавило, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250222/itmivt-2000955214.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия