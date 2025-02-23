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В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек
В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек - РИА Новости, 23.02.2025
В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек
В результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадал один человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:31:00+03:00
2025-02-23T18:31:00+03:00
2025-02-23T18:31:00+03:00
происшествия
балаково
саратовская область
роман бусаргин
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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. В результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадал один человек, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее местное издание "Суть инфо" сообщило, что в Балаково в воскресенье в пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. "В результате происшествия в одном из многоквартирных домов в городе Балаково есть один пострадавший. Медики оказывают всю необходимую помощь. Вопрос находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина. На месте происшествия работают правоохранительные органы", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона.
https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000272443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балаково, саратовская область, роман бусаргин
Происшествия, Балаково, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек
В Балаково Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек