https://ria.ru/20250223/postradavshiy-2001149436.html

В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек

В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек - РИА Новости, 23.02.2025

В Саратовской области при взрыве в многоэтажке пострадал один человек

В результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадал один человек, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:31:00+03:00

2025-02-23T18:31:00+03:00

2025-02-23T18:31:00+03:00

происшествия

балаково

саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 23 фев - РИА Новости. В результате происшествия в многоквартирном доме в Балаково, третьем по величине городе Саратовской области, пострадал один человек, сообщила пресс-служба губернатора. Ранее местное издание "Суть инфо" сообщило, что в Балаково в воскресенье в пятиэтажном доме произошел взрыв, в результате которого пострадала женщина. "В результате происшествия в одном из многоквартирных домов в городе Балаково есть один пострадавший. Медики оказывают всю необходимую помощь. Вопрос находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина. На месте происшествия работают правоохранительные органы", - говорится в Telegram-канале пресс-службы главы региона.

https://ria.ru/20250219/khimzavod-2000272443.html

балаково

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, балаково, саратовская область, роман бусаргин