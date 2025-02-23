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Посол России осудил попытки уравнять нацистов с советскими освободителями

Посол России осудил попытки уравнять нацистов с советскими освободителями - РИА Новости, 23.02.2025

Посол России осудил попытки уравнять нацистов с советскими освободителями

Посол России в Молдавии Олег Озеров в День защитника Отечества осудил попытки уравнять виновников Холокоста с советскими воинами-освободителями. РИА Новости, 23.02.2025

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2025-02-23T15:15:00+03:00

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КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Посол России в Молдавии Олег Озеров в День защитника Отечества осудил попытки уравнять виновников Холокоста с советскими воинами-освободителями. В Молдавии 23 февраля официально не является праздничным днем, однако многие жители страны по-прежнему чествуют в этот день защитников Родины. В Кишиневе праздничная церемония возложения цветов прошла на мемориале "Вечность". В ней приняли участие депутаты парламента от оппозиционных партий, представители различных политических и гражданских ассоциаций, а также местные жители. Также на мемориале присутствовали и представители посольства России. "Этот день овеян славой наших отцов и дедов, которые освободили Европу от черного зла нацизма. Безусловно, празднуя этот день, мы поминаем всех тех, кто свою жизнь отдал, защищая страну - нашу общую родину, Советский Союз. Сегодня попытки поставить на один уровень авторов Холокоста с теми, кто освободил страну от этой нацисткой нечисти, не пройдут", - заявил Озеров журналистам. В этот день праздничные мероприятия прошли и в других городах Молдавии. В столице Гагаузской автономии - Комрате - был проведен праздничный марш. В ряде населенных пунктов поздравляли ветеранов.

https://ria.ru/20250127/osventsim-1995697663.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, олег озеров