https://ria.ru/20250223/posol-2001094893.html

НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко

НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко - РИА Новости, 23.02.2025

НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко

НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:20:00+03:00

2025-02-23T10:20:00+03:00

2025-02-23T10:20:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

россия

александр яковенко

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_ec80536bdf3f32d6a79202cecca27c3f.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Лишившись поддержки из-за океана, европейские элиты борются за свое выживание. Поэтому в союзники взяли Зеленского. Ставка на продолжение войны имеет целью сорвать российско-американскую нормализацию. При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой", - сказал он. По его мнению, консервативная волна означает жесткое переформатирование американской политики, однако политические лидеры Европы идут против того, что становится геополитическим мейнстримом, и рискуют попасть в "американское меню".

https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html

сша

вашингтон (штат)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр яковенко, нато