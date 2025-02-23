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НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко - РИА Новости, 23.02.2025
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко
НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:20:00+03:00
2025-02-23T10:20:00+03:00
2025-02-23T10:20:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Лишившись поддержки из-за океана, европейские элиты борются за свое выживание. Поэтому в союзники взяли Зеленского. Ставка на продолжение войны имеет целью сорвать российско-американскую нормализацию. При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой", - сказал он. По его мнению, консервативная волна означает жесткое переформатирование американской политики, однако политические лидеры Европы идут против того, что становится геополитическим мейнстримом, и рискуют попасть в "американское меню".
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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр яковенко, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Александр Яковенко, НАТО
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко
Яковенко: НАТО становится средством сдерживания США из-за противоречий с ЕС