Рейтинг@Mail.ru
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/posol-2001094893.html
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко - РИА Новости, 23.02.2025
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко
НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:20:00+03:00
2025-02-23T10:20:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
россия
александр яковенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_ec80536bdf3f32d6a79202cecca27c3f.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Лишившись поддержки из-за океана, европейские элиты борются за свое выживание. Поэтому в союзники взяли Зеленского. Ставка на продолжение войны имеет целью сорвать российско-американскую нормализацию. При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой", - сказал он. По его мнению, консервативная волна означает жесткое переформатирование американской политики, однако политические лидеры Европы идут против того, что становится геополитическим мейнстримом, и рискуют попасть в "американское меню".
https://ria.ru/20250221/ucheniya-2000584049.html
сша
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b7a5e248fd29f27584c86c3f3fc37807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), россия, александр яковенко, нато
В мире, США, Вашингтон (штат), Россия, Александр Яковенко, НАТО
НАТО становится средством сдерживания США, заявил Яковенко

Яковенко: НАТО становится средством сдерживания США из-за противоречий с ЕС

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО становится средством сдерживания самих США из-за противоречий европейских элит с Вашингтоном, такое мнение озвучил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Лишившись поддержки из-за океана, европейские элиты борются за свое выживание. Поэтому в союзники взяли Зеленского. Ставка на продолжение войны имеет целью сорвать российско-американскую нормализацию. При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой", - сказал он.
По его мнению, консервативная волна означает жесткое переформатирование американской политики, однако политические лидеры Европы идут против того, что становится геополитическим мейнстримом, и рискуют попасть в "американское меню".
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
"Плацдарм почти готов". В НАТО решили зайти с другого направления
21 февраля, 08:00
 
В миреСШАВашингтон (штат)РоссияАлександр ЯковенкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала