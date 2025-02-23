https://ria.ru/20250223/posevnaya-1848730988.html
Что можно сажать в феврале: лунный посевной календарь на 2025 год
Лунный посевной календарь на февраль 2025: благоприятные дни для посева
Что можно сажать в феврале: лунный посевной календарь на 2025 год
Лунный посевной календарь составляется на основе длительных наблюдений за влиянием фаз спутника Земли на поведение растений. Какие дни в феврале 2025 года... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:54:00+03:00
2025-02-23T16:54:00+03:00
2025-02-23T17:04:00+03:00
россия
луна
растения
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лунный посевной календарь составляется на основе длительных наблюдений за влиянием фаз спутника Земли на поведение растений. Какие дни в феврале 2025 года благоприятны для посева, а когда никаких манипуляций с растениями производить не стоит, подробная таблица, - в материале РИА Новости.Лунный посевной календарь на февраль 2025 годаНачало зимы – самое время для планирования своего участка и проведения подготовительных работ.- При комплексном подходе к озеленению стоит заранее разметить зоны, понять, где будет необходимо провести дренаж, соответствующие коммуникации и инфраструктуру. Однако это не означает, что зимой нельзя вести садовые работы. Февраль – самое время для посева семян на рассаду, чтобы получить раннее цветение. В первую декаду февраля сеют преимущественно цветы с длинным вегетационным периодом или требующие стратификации, такие как дельфиниум, сальвия, лобелия и другие. До 20 февраля рекомендуется сеять семена гвоздики, целозии, колокольчиков. В конце февраля сеют петунии и цинии. Также в феврале начинают сеять на рассаду многие плодово-овощные культуры. В начале февраля стоит посеять семена садовой земляники. В середине февраля можно перейти к сеянию баклажанов и томатов, а ближе к концу февраля – перцев, лука и сельдерея. Действительно, при проведении работ в саду многие опираются на фазы Луны. Считается, что в дни новолуния и полнолуния, а также за день до и после лучше не работать с растениями: не сеять и не пересаживать любые растения. В феврале 2025 года такими "негативными" днями станут 11, 12, 13, 27 и 28 числа, - рассказывает Дмитрий Шабатин, основатель компании "Doma Msk Garden", эксперт в области ландшафтных работ.Фазы луныСчитается, что фазы Луны по-разному влияют на посадки:Благоприятные дни для посева и что можно сажатьВ последний месяц зимы в средней полосе России все еще холодно и снежно, но именно в феврале начинаются активные работы по высадке семян на рассаду. Не стоит забывать поддерживать правильный световой день, так необходимый для всходов, он должен составлять 12-13 часов.Семена разных культурВ соответствии с фазами Луны, в феврале самыми благоприятными для высадки овощных культур считаются дни:ЦветыДля высадки цветов также существуют благоприятные и неблагоприятные дни, в феврале 2025 года это:Удачные дни для пересадки и различных садово-огородных работПри проведении садово-огородных работ тоже можно ориентироваться на фазы Луны.Неблагоприятные дни для посеваНеблагоприятных дней для высадки семян в феврале 2025 года два: 12-е (полнолуние), 28-е приходятся на новолуние.Особенности посева в февралеВ последний зимний месяц рекомендуется высаживать:Семена высаживаются в ящики для рассады во влажную плотную торфосмесь, емкость накрывается прозрачной крышкой или пленкой и ставится в темное место для прорастания. После появления всходов рекомендуется использовать фитолампы для поддержания правильного светового дня.
https://ria.ru/20240319/ukrop-1781384815.html
https://ria.ru/20240306/kabachki-1782148963.html
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https://ria.ru/20250222/kalendar-1778149275.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, луна, растения, деревья, овощи, цветы
Россия, Луна, Растения, Деревья, овощи, Цветы
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Лунный посевной календарь составляется на основе длительных наблюдений за влиянием фаз спутника Земли на поведение растений. Какие дни в феврале 2025 года благоприятны для посева, а когда никаких манипуляций с растениями производить не стоит, подробная таблица, - в материале РИА Новости.
Лунный посевной календарь на февраль 2025 года
Начало зимы – самое время для планирования своего участка и проведения подготовительных работ.
- При комплексном подходе к озеленению стоит заранее разметить зоны, понять, где будет необходимо провести дренаж, соответствующие коммуникации и инфраструктуру. Однако это не означает, что зимой нельзя вести садовые работы. Февраль – самое время для посева семян на рассаду, чтобы получить раннее цветение. В первую декаду февраля сеют преимущественно цветы с длинным вегетационным периодом или требующие стратификации, такие как дельфиниум, сальвия, лобелия и другие. До 20 февраля рекомендуется сеять семена гвоздики, целозии, колокольчиков. В конце февраля сеют петунии и цинии. Также в феврале начинают сеять на рассаду многие плодово-овощные культуры. В начале февраля стоит посеять семена садовой земляники. В середине февраля можно перейти к сеянию баклажанов и томатов, а ближе к концу февраля – перцев, лука и сельдерея. Действительно, при проведении работ в саду многие опираются на фазы Луны. Считается, что в дни новолуния и полнолуния, а также за день до и после лучше не работать с растениями: не сеять и не пересаживать любые растения.
В феврале 2025 года такими "негативными" днями станут 11, 12, 13, 27 и 28 числа, - рассказывает Дмитрий Шабатин, основатель компании "Doma Msk Garden", эксперт в области ландшафтных работ.
Считается, что фазы Луны по-разному влияют на посадки:
- Новолуние. Эти дни самые неблагоприятные для посева, пересадки и любых манипуляций с растениями.
- Растущая луна - считается, что она “тянет” энергию вверх, поэтому в это время хорошо высаживать растения, особенно те, урожай которых находится над поверхностью почвы. Приветствуются любые садово-огородные работы.
- Полнолуние. Этот период длится одни сутки, их лучше посвятить рыхлению, внесению удобрений и борьбой с вредителями. Посадки и пересадки производить не рекомендуется.
- Убывающая луна. Луна становится меньше, поэтому все соки устремляются к корням. Это благоприятный период для посадки корнеплодов.
Фаза луны
Число в феврале 2025 года
Растущая луна
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Полнолуние
12
Убывающая луна
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Новолуние
28
Благоприятные дни для посева и что можно сажать
В последний месяц зимы в средней полосе России все еще холодно и снежно, но именно в феврале начинаются активные работы по высадке семян на рассаду. Не стоит забывать поддерживать правильный световой день, так необходимый для всходов, он должен составлять 12-13 часов.
В соответствии с фазами Луны, в феврале самыми благоприятными для высадки овощных культур считаются дни:
Овощная культура
Даты
Томаты
14, 20, 21, 22
Огурцы
14, 20, 21, 22
Перец
14, 20, 21
Лук на зелень, репку, чеснок, хрен
3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26
Капуста, спаржа
3, 4, 7, 8,15, 20, 21, 22
Баклажаны, кабачки, тыква
14, 20, 21, 22
Картофель, топинамбур
3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26
Земляника, клубника
17, 18, 19
Бобы, фасоль, горох
7, 8, 15, 17, 18, 19
Редька, редис
7, 8,14, 15, 20, 21, 26
Морковь, свекла, репа
3, 4, 7, 8, 15, 20, 21, 26
Зелень
14, 20, 21
Для высадки цветов также существуют благоприятные и неблагоприятные дни, в феврале 2025 года это:
Культура
Даты
Однолетние
1, 17, 18, 19, 26
Двухлетние и многолетние
1, 17, 18, 19, 26
Луковичные, клубневые
1, 17, 18, 19, 26
Комнатные
1, 17, 18, 19, 26
Удачные дни для пересадки и различных садово-огородных работ
При проведении садово-огородных работ тоже можно ориентироваться на фазы Луны.
Работы
Даты
Пересадка и пикировка
26
Прополка и прореживание
7, 8
Внесение удобрений
3, 4, 7, 8, 12, 13, 14
Полив и опрыскивание
3, 4, 20, 21
Обрезка веток и побегов
13, 14, 20, 21, 22
Борьба с болезнями и вредителями
3, 4, 7, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Прививка деревьев и кустарников
13, 14, 22
Заготовка и укоренение черенков
26
Работы возле корневой системы растений (рыхление, окучивание и пр.)
7, 8
Неблагоприятные дни для посева
Неблагоприятных дней для высадки семян в феврале 2025 года два: 12-е (полнолуние), 28-е приходятся на новолуние.
Особенности посева в феврале
В последний зимний месяц рекомендуется высаживать:
- теплолюбивые овощи и цветы с длинным периодом вегетации;
- многолетние цветы с длительным формированием клубней;
- семена, которые долго всходят.
Семена высаживаются в ящики для рассады во влажную плотную торфосмесь, емкость накрывается прозрачной крышкой или пленкой и ставится в темное место для прорастания. После появления всходов рекомендуется использовать фитолампы для поддержания правильного светового дня.