https://ria.ru/20250223/politsija-2001094425.html

В Сиднее прошел автопробег в честь Дня защитника Отечества

В Сиднее прошел автопробег в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 23.02.2025

В Сиднее прошел автопробег в честь Дня защитника Отечества

Австралийская полиция полиция обеспечила сопровождение автопробега под российскими флагами, прошедшего в Сиднее в честь Дня защитника Отечества, сообщил РИА... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T10:17:00+03:00

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2025-02-23T10:17:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Австралийская полиция полиция обеспечила сопровождение автопробега под российскими флагами, прошедшего в Сиднее в честь Дня защитника Отечества, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак". "Полиция Австралии нам не просто разрешила (проведение акции - ред.), потому что мы подали документы и оформили все правильно, но они еще и сопроводили нас. То есть колонна автомобилей и военной техники с российской военной символикой проехала по городу в сопровождении полиции", - заявил Бойков. По его словам, пророссийская акция прошла спокойно, без инцидентов. "Почему важно проявлять поддержку России за рубежом? Потому что австралийцы, посторонние люди, видя это, тоже проявляли поддержку России, подходили, кричали "Вива Россия! Go (Вперед - ред.) Россия! Спасибо России!". Это все делается во славу защитников Отечества", - подчеркнул Бойков. В автопробеге приняли участие не только гражданские автомобили, но и военная техника. По меньшей мере 30 человек присоединились к акции, они проследовали от здания российского загранучреждения до пляжа Бонди-бич. Ранее проживающий в Австралии Иван Сырский, приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского, заявил в интервью сайту aif.ru, что проедет с российским флагом на автопробеге в честь Дня защитника Отечества. Позже в разговоре с РИА Новости Сырский-младший сказал, что не сможет участвовать в акции. По уточнению пасынка главкома ВСУ, он помог с арендой военной техники, которая участвовала в пророссийской акции, а также с организацией полевой кухни. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в 2024 году в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая. При этом австралийские власти пытаются препятствовать проведению таких демонстраций, ограничивают маршрут следования и иногда выписывают штрафы участникам.

https://ria.ru/20250221/syrskiy-2000733643.html

https://ria.ru/20250222/flag-2000964916.html

https://ria.ru/20240821/flag-1967674297.html

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Автопробег в честь Дня защитника Отечества в Сиднее Автопробег под российскими флагами в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 2025-02-23T10:17 true PT1M03S

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Варвара Скокшина

в мире, австралия, россия, сидней, александр сырский, вооруженные силы украины, 23 февраля, день защитника отечества