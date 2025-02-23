https://ria.ru/20250223/politika-2001134243.html

Журналист обратился к читателям из-за политики Запада по России и Украине

Журналист обратился к читателям из-за политики Запада по России и Украине - РИА Новости, 23.02.2025

Журналист обратился к читателям из-за политики Запада по России и Украине

США сыграли решающую роль в выборе кандидатур в украинское правительство после госпереворота в 2014 году, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:40:00+03:00

2025-02-23T15:40:00+03:00

2025-02-23T15:40:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США сыграли решающую роль в выборе кандидатур в украинское правительство после госпереворота в 2014 году, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."(Барак. — Прим. ред.) Обама руководил незаконным переворотом на Украине в 2014 году. Они даже выбрали киевское правительство после переворота. <...> Виктория Нуланд и посол США были замечены именно за этим", — заявил он.В публикации Боуз также задал читателям вопрос, считают ли они российскую специальную операцию на Украине неспровоцированной.В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, а считает ответственными за него Владимира Зеленского и Джо Байдена. По его мнению, у российского руководства не было никаких причин, по которым оно хотело бы начать спецоперацию. Он снова подчеркнул, что Россию легко можно было бы отговорить, и повторил, что конфликт не должен был случиться.Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, они продлились 4,5 часа. Москваи Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи лидеров двух стран.Владимир Путин и Дональд Трамп на прошлой неделе провели телефонный разговор, во время которого обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также прекращение боевых действий на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора не упоминали о какой бы то ни было роли Европыили Украины в будущих переговорах.

https://ria.ru/20250223/ukraina-2001079804.html

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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в мире, украина, россия, чей боуз, сша, дональд трамп, виктория нуланд