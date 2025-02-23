https://ria.ru/20250223/pokrovsk-1981175698.html

Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО

Покровск, ДНР: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО

Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО

Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:09:00+03:00

2025-02-23T13:09:00+03:00

2025-02-23T13:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

покровск

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

красноармейск

донецк

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Красноармейск (Покровск) имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями.ПокровскКрасноармейск (Покровск) считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.Это центр Покровской агломерации, население которой составляет около 380 тысяч человек. По данным последней переписи населения, проводившейся на Украине в 2001 году, в самом городе проживало 81 538 человек. По данным на 2024 год, население Покровска составляло 77 612 человек. Особую важность городу также придает наличие в нем предприятий по добыче коксующегося угля – последних на подконтрольной Киеву территории.РасположениеПокровск расположен в западной части ДНР. Город имеет важное стратегическое значения, поскольку является одним из ключевых узлов для всей украинской ОСГВ "Хортица". Это один из самых крупных городов Донбасса. Он расположен в 55 километрах от Донецка по прямой и в 65 километрах по трасе М-04.Красноармейск (Покровск) окружен еще несколькими городами – Мирноград (на северо-востоке), Гродовка, Новогродовка и Селидово (на юго-востоке), а также Доброполье (на северо-западе).На картеСтратегическое значениеОсвобождение Покровской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области. Более того, по данным из открытых источников, Киев строит следующий мощный рубеж обороны не на границе Запорожской области, а значительно западнее — по линии Запорожье – Вольнянск – Павлоград. Если эта информация верна, то ВС РФ смогут выйти на оперативное пространство и развить успех наступления.Более того, если это случится, то российские войска смогут ударить в тыл линии обороны оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", что скажется на ее боеспособности и может ослабить ее силы в Запорожской области.Это создаст возможность для ВС РФ в регионе перейти к активным наступательным действиям по всей линии соприкосновения, в частности, в направлении Орехова и с Времевского выступа.Бои за ПокровскПока российские войска ограничиваются ракетно-бомбовыми ударами по Покровску — продвижению к самому Красноармейску препятствует рубеж обороны из городов-спутников: Мирнограда, Гродовки, Новогродовки и Селидово. При этом последние два населенных пункта ВС РФ уже успели освободить.Между тем, киевский режим планируют сделать Покровск закрытым на въезд и выезд.До самого города российским войскам остается около десяти километров. ВС РФ развивают успех после освобождения Угледара и продолжают двигаться на север, отрезая от снабжения Курахово. После взятия этого города продвижение может продолжиться, и тогда Покровск будет под угрозой еще одного флангового удара — уже с юго-запада.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаГерб Покровска представляет собой щит синего цвета. В верхней части изображен покров Богородицы белого цвета с желтым крестом. В центре – ласточка с веткой в клюве. В самом низу – стилизованное изображение местного железнодорожного вокзала.Аналогичное гербовому изображение ласточки помещено и на флаг города. Птица изображена по центру голубого полотнища с двумя желтыми полосами – в верхней и нижней частях флага.Строительство первого поселения началось здесь в 1880-м одновременно с возведением железнодорожной станции, которая строилась для транспортировки добытого на ближайших рудниках шахтах. Тогда оно носило название Гришино.В 1934-м его переименовали в Постышево. В 1938-м присвоили статус города и новое название — Красноармейское. С 1962 года — Красноармейск. В 2016 году киевские власти в очередной раз решили изменить название города — на этот раз на Покровск.Основную ценность для экономики Донбасса представляют здешние шахты — это последние подконтрольные Киеву предприятия по добыче коксующегося угля. Запасы оцениваются в 200 миллионов тонн, в 2023-м добыто 5,6 миллиона тонн. Утрата этих ресурсов станет болезненным ударом для украинской металлургии и оборонной промышленности.Помимо этого, здесь также расположены Красноармейский динасовый завод, занимающийся производством огнеупорных изделий, материалов для возведения коксовых батарей, и оборудования для металлургической промышленности, Красноармейский ремонтно-механический завод, автопредприятие "Укрстрой" и другие.Также в городе действуют Донецкий национальный технический университет, исторический музей, центральная библиотека, два парка культуры и отдыха, три больницы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250223/kurakhovo-1980950150.html

покровск

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донецк

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Нармания Давид

покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, красноармейск, донецк