https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html

Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой - РИА Новости, 23.02.2025

Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T04:51:00+03:00

2025-02-23T04:51:00+03:00

2025-02-23T05:55:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление", — сказал собеседник агентства.При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени.

https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр