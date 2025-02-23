https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой - РИА Новости, 23.02.2025
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:51:00+03:00
2025-02-23T04:51:00+03:00
2025-02-23T05:55:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление", — сказал собеседник агентства.При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени.
https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
Вильфанд: в марте в европейскую часть России могут вернуться морозы