Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:51 23.02.2025 (обновлено: 05:55 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/pogoda-2001075050.html
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой - РИА Новости, 23.02.2025
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой
Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T04:51:00+03:00
2025-02-23T05:55:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460642_0:170:3339:2048_1920x0_80_0_0_8462f6d5ca69d6f8f80f7547231eae4d.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление", — сказал собеседник агентства.При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени.
https://ria.ru/20250222/pogoda-2000946401.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996460642_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_f7b690243143f9923d9ad83997f1b490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд призвал не торопиться прощаться с зимой

Вильфанд: в марте в европейскую часть России могут вернуться морозы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМорозы
Морозы - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Морозы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Торопиться прощаться с зимой не стоит, понижение температуры до минус 10-13 градусов еще возможно в марте на европейской территории России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Март — это зимний месяц, поэтому понижение в марте температуры до минус 10-13 градусов, это нормально. Да, январь был супер теплым, но не нужно торопиться прощаться с зимой, еще температуры до минус десяти будут понижаться, до 20 марта это нормальное явление", — сказал собеседник агентства.
При этом, по его словам, снег в европейской части России сойдет раньше времени.
Люди идут по Тверскому бульвару в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Вильфанд рассказал о погоде в центре России в начале марта
Вчера, 05:41
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала