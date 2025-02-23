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Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы
Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы - РИА Новости, 23.02.2025
Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы
Праздничные наборы ко Дню защитника Отечества получили ивановские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T05:15:00+03:00
2025-02-23T05:15:00+03:00
2025-02-23T05:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
день защитника отечества
безопасность
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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Праздничные наборы ко Дню защитника Отечества получили ивановские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны России. "В День защитника Отечества военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, получили праздничные продуктовые наборы. Ивановским десантникам доставили их на передовую. Солдатский рацион включает в себя высококалорийную пищу, так как в зоне боевых действий она необходима", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что такие наборы от министерства обороны десантники регулярно получают к праздникам.
https://ria.ru/20250223/belousov-2001061097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, день защитника отечества, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, День защитника Отечества, Безопасность
Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы
МО: ивановские десантники получили праздничные наборы ко Дню защитника Отечества