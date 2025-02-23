https://ria.ru/20250223/podarki-2001075827.html

Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы

Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы - РИА Новости, 23.02.2025

Ивановские десантники в зоне СВО получили праздничные наборы

Праздничные наборы ко Дню защитника Отечества получили ивановские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T05:15:00+03:00

2025-02-23T05:15:00+03:00

2025-02-23T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

день защитника отечества

безопасность

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Праздничные наборы ко Дню защитника Отечества получили ивановские десантники, выполняющие задачи в зоне спецоперации, рассказали журналистам в Минобороны России. "В День защитника Отечества военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, получили праздничные продуктовые наборы. Ивановским десантникам доставили их на передовую. Солдатский рацион включает в себя высококалорийную пищу, так как в зоне боевых действий она необходима", - рассказали в МО РФ. Уточняется, что такие наборы от министерства обороны десантники регулярно получают к праздникам.

https://ria.ru/20250223/belousov-2001061097.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, день защитника отечества, безопасность