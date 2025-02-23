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Медведев поздравил россиян с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
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08:15 23.02.2025 (обновлено: 08:32 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/pobeda-2001081047.html
Медведев поздравил россиян с 23 февраля
Медведев поздравил россиян с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025
Медведев поздравил россиян с 23 февраля
День защитника Отечества - символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T08:15:00+03:00
2025-02-23T08:32:00+03:00
россия
дмитрий медведев
общество
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. День защитника Отечества - символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Двадцать третье февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости отчизной, символ нашей полной уверенности в победе", - написал Медведев.Он подчеркнул, что в этом году этот праздник особенный, поскольку он отмечается в Год защитника Отечества."Наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции. Равняться на них", - отметил зампред Совбеза.Медведев процитировал великого полководца Александра Суворова, который говорил: "Будем всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!".Эти слова несет в своем сердце каждый россиянин, отметил зампред Совбеза."Трудную "науку побеждать" нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня – на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам – в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага отечества", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html
https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082111.html
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россия, дмитрий медведев, общество, день защитника отечества
Россия, Дмитрий Медведев, Общество, День защитника Отечества
Медведев поздравил россиян с 23 февраля

Медведев назвал День защитника Отечества символом уверенности в победе России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. День защитника Отечества - символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
"Двадцать третье февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости отчизной, символ нашей полной уверенности в победе", - написал Медведев.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
23 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
06:00
Он подчеркнул, что в этом году этот праздник особенный, поскольку он отмечается в Год защитника Отечества.
"Наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции. Равняться на них", - отметил зампред Совбеза.
Медведев процитировал великого полководца Александра Суворова, который говорил: "Будем всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!".
Эти слова несет в своем сердце каждый россиянин, отметил зампред Совбеза.
"Трудную "науку побеждать" нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня – на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам – в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага отечества", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Решение о начале СВО было единственно верным, заявил Медведев
08:30
 
РоссияДмитрий МедведевОбществоДень защитника Отечества
 
 
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