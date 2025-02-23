https://ria.ru/20250223/pobeda-2001081047.html

Медведев поздравил россиян с 23 февраля

Медведев поздравил россиян с 23 февраля - РИА Новости, 23.02.2025

Медведев поздравил россиян с 23 февраля

День защитника Отечества - символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T08:15:00+03:00

2025-02-23T08:15:00+03:00

2025-02-23T08:32:00+03:00

россия

дмитрий медведев

общество

день защитника отечества

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. День защитника Отечества - символ памяти, славы, полной уверенности в победе России, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале."Двадцать третье февраля – особая дата. Символ памяти, славы и гордости отчизной, символ нашей полной уверенности в победе", - написал Медведев.Он подчеркнул, что в этом году этот праздник особенный, поскольку он отмечается в Год защитника Отечества."Наши люди всегда будут помнить о героях прошлых поколений и чтить их традиции. Равняться на них", - отметил зампред Совбеза.Медведев процитировал великого полководца Александра Суворова, который говорил: "Будем всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!".Эти слова несет в своем сердце каждый россиянин, отметил зампред Совбеза."Трудную "науку побеждать" нашему народу пришлось постичь в неимоверно тяжёлых испытаниях. Их череда продолжается, и наш общий долг сегодня – на деле, без лишних высоких слов, наперекор любым угрозам – в битве с самыми опасными врагами отдать все силы ради блага отечества", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250223/prazdnik-2000996259.html

https://ria.ru/20250223/medvedev-2001082111.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий медведев, общество, день защитника отечества