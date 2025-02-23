Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/peterburg-2001176747.html
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют - РИА Новости, 23.02.2025
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют
Праздничный‌ артиллерийский‌ салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:54:00+03:00
2025-02-23T22:54:00+03:00
россия
санкт-петербург
ленинград
александр беглов
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001175869_0:75:3019:1773_1920x0_80_0_0_142ae4b97c8bf2a629a932fc0581cc53.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Праздничный‌ артиллерийский‌ салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня у стен Петропавловской‌ крепости дан праздничный‌ артиллерийский‌ салют в честь Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении. Над Невой‌ прогремели 30 залпов. По традиции каждый‌ из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед российской‌ армии и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной‌ военной‌ операции. Залпы в сопровождении фейерверка произвели батареи Михайловской‌ военной‌ артиллерийской‌ академии. В Петропавловской‌ крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. "Салют в День защитника Отечества – одна из традиций нашего Города-Героя. Это знак того, что 23 февраля – один из главных праздников северной столицы. Год 80-летия Великой Победы президентом России объявлен Годом защитника Отечества. В этом – дань уважения подвигу поколения победителей и знак благодарности воинам, которые сегодня на поле боя защищают нашу Родину", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250218/den-1999975884.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001175869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ef44f9c803c4f8e73633da4e862e940f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, ленинград, александр беглов, день защитника отечества
Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Беглов, День защитника Отечества
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют

Артиллерийский салют прогремел в Петербурге в честь Дня защитника Отечества

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПраздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Праздничный‌ артиллерийский‌ салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Сегодня у стен Петропавловской‌ крепости дан праздничный‌ артиллерийский‌ салют в честь Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Над Невой‌ прогремели 30 залпов. По традиции каждый‌ из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед российской‌ армии и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной‌ военной‌ операции. Залпы в сопровождении фейерверка произвели батареи Михайловской‌ военной‌ артиллерийской‌ академии.
В Петропавловской‌ крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев.
"Салют в День защитника Отечества – одна из традиций нашего Города-Героя. Это знак того, что 23 февраля – один из главных праздников северной столицы. Год 80-летия Великой Победы президентом России объявлен Годом защитника Отечества. В этом – дань уважения подвигу поколения победителей и знак благодарности воинам, которые сегодня на поле боя защищают нашу Родину", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Прохожие фотографируются на Большом Москворецком мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества
18 февраля, 09:42
 
РоссияСанкт-ПетербургЛенинградАлександр БегловДень защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала