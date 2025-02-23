https://ria.ru/20250223/peterburg-2001176747.html
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют - РИА Новости, 23.02.2025
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют
Праздничный артиллерийский салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:54:00+03:00
2025-02-23T22:54:00+03:00
2025-02-23T22:54:00+03:00
россия
санкт-петербург
ленинград
александр беглов
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001175869_0:75:3019:1773_1920x0_80_0_0_142ae4b97c8bf2a629a932fc0581cc53.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня у стен Петропавловской крепости дан праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении. Над Невой прогремели 30 залпов. По традиции каждый из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед российской армии и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной военной операции. Залпы в сопровождении фейерверка произвели батареи Михайловской военной артиллерийской академии. В Петропавловской крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. "Салют в День защитника Отечества – одна из традиций нашего Города-Героя. Это знак того, что 23 февраля – один из главных праздников северной столицы. Год 80-летия Великой Победы президентом России объявлен Годом защитника Отечества. В этом – дань уважения подвигу поколения победителей и знак благодарности воинам, которые сегодня на поле боя защищают нашу Родину", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20250218/den-1999975884.html
россия
санкт-петербург
ленинград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001175869_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ef44f9c803c4f8e73633da4e862e940f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, ленинград, александр беглов, день защитника отечества
Россия, Санкт-Петербург, Ленинград, Александр Беглов, День защитника Отечества
В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют
Артиллерийский салют прогремел в Петербурге в честь Дня защитника Отечества
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости.
Праздничный артиллерийский салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила
пресс-служба администрации губернатора города.
«
"Сегодня у стен Петропавловской крепости дан праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении.
Над Невой прогремели 30 залпов. По традиции каждый из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед российской армии и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной военной операции. Залпы в сопровождении фейерверка произвели батареи Михайловской военной артиллерийской академии.
В Петропавловской крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев.
"Салют в День защитника Отечества – одна из традиций нашего Города-Героя. Это знак того, что 23 февраля – один из главных праздников северной столицы. Год 80-летия Великой Победы президентом России объявлен Годом защитника Отечества. В этом – дань уважения подвигу поколения победителей и знак благодарности воинам, которые сегодня на поле боя защищают нашу Родину", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.