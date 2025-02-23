https://ria.ru/20250223/peterburg-2001176747.html

В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют

В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют - РИА Новости, 23.02.2025

В Петербурге в честь Дня защитника Отечества прогремел салют

Праздничный‌ артиллерийский‌ салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:54:00+03:00

2025-02-23T22:54:00+03:00

2025-02-23T22:54:00+03:00

россия

санкт-петербург

ленинград

александр беглов

день защитника отечества

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Праздничный‌ артиллерийский‌ салют прогремел в Санкт-Петербурге в честь Дня защитника Отечества, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Сегодня у стен Петропавловской‌ крепости дан праздничный‌ артиллерийский‌ салют в честь Дня защитника Отечества", - говорится в сообщении. Над Невой‌ прогремели 30 залпов. По традиции каждый‌ из залпов салюта - именной. Они даны в честь Дня защитника Отечества, в честь верховного главнокомандующего Вооруженными силами России, в честь города-героя Ленинграда, в честь великих полководцев и флотоводцев, исторических побед российской‌ армии и флота, воинов Ленинградского военного округа. Был дан залп в честь героев специальной‌ военной‌ операции. Залпы в сопровождении фейерверка произвели батареи Михайловской‌ военной‌ артиллерийской‌ академии. В Петропавловской‌ крепости во время салюта присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, временно исполняющий обязанности командующего войсками Ленинградского военного округа Рустам Миннекаев. "Салют в День защитника Отечества – одна из традиций нашего Города-Героя. Это знак того, что 23 февраля – один из главных праздников северной столицы. Год 80-летия Великой Победы президентом России объявлен Годом защитника Отечества. В этом – дань уважения подвигу поколения победителей и знак благодарности воинам, которые сегодня на поле боя защищают нашу Родину", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20250218/den-1999975884.html

россия

санкт-петербург

ленинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, ленинград, александр беглов, день защитника отечества