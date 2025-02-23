https://ria.ru/20250223/peterburg-2001129533.html

В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"

В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники" - РИА Новости, 23.02.2025

В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"

Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T14:58:00+03:00

2025-02-23T14:58:00+03:00

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общество

санкт-петербург

молодая гвардия единой россии

россия

день защитника отечества

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Санкт-Петербургское региональное отделение "Молодой Гвардии". "В честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники", - говорится в сообщении. По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, таким образом активисты поздравили жителей с праздником. "Мы поздравляем с 23 февраля наших защитников. Ветеранов, участников специальной военной операции – всех, кто защищал и защищает границы нашей родины. Низкий им поклон. В Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи наших активистов провели патриотический флешмоб, выстроились в российский триколор, а затем в слово "Защитники". Таким образом мы поздравили жителей с праздником. Мероприятия прошли и в других регионах страны. Наши активисты навещали военнослужащих в зоне СВО и госпиталях, поздравляли ветеранов и дарили им подарки", - отметил он.

https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

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общество, санкт-петербург, молодая гвардия единой россии, россия, день защитника отечества