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В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники" - РИА Новости, 23.02.2025
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14:58 23.02.2025 (обновлено: 14:59 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peterburg-2001129533.html
В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"
В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники" - РИА Новости, 23.02.2025
В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"
Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T14:58:00+03:00
2025-02-23T14:59:00+03:00
общество
санкт-петербург
молодая гвардия единой россии
россия
день защитника отечества
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Санкт-Петербургское региональное отделение "Молодой Гвардии". "В честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники", - говорится в сообщении. По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, таким образом активисты поздравили жителей с праздником. "Мы поздравляем с 23 февраля наших защитников. Ветеранов, участников специальной военной операции – всех, кто защищал и защищает границы нашей родины. Низкий им поклон. В Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи наших активистов провели патриотический флешмоб, выстроились в российский триколор, а затем в слово "Защитники". Таким образом мы поздравили жителей с праздником. Мероприятия прошли и в других регионах страны. Наши активисты навещали военнослужащих в зоне СВО и госпиталях, поздравляли ветеранов и дарили им подарки", - отметил он.
https://ria.ru/20250223/23_fevralya-1848760861.html
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общество, санкт-петербург, молодая гвардия единой россии, россия, день защитника отечества
Общество, Санкт-Петербург, Молодая гвардия Единой России, Россия, День защитника Отечества
В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"

В Петербурге 1,5 тысячи активистов выстроились в триколор и слово "защитники"

© Волонтерская Рота"Волонтерская Рота", "Молодая Гвардия" и "Команда Губернатора" организовали в Санкт-Петербурге флешмоб в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
Волонтерская Рота, Молодая Гвардия и Команда Губернатора организовали в Санкт-Петербурге флешмоб в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Волонтерская Рота
"Волонтерская Рота", "Молодая Гвардия" и "Команда Губернатора" организовали в Санкт-Петербурге флешмоб в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Санкт-Петербургское региональное отделение "Молодой Гвардии".
"В честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники", - говорится в сообщении.
23 февраля - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
12:26
По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, таким образом активисты поздравили жителей с праздником.
"Мы поздравляем с 23 февраля наших защитников. Ветеранов, участников специальной военной операции – всех, кто защищал и защищает границы нашей родины. Низкий им поклон. В Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи наших активистов провели патриотический флешмоб, выстроились в российский триколор, а затем в слово "Защитники". Таким образом мы поздравили жителей с праздником. Мероприятия прошли и в других регионах страны. Наши активисты навещали военнослужащих в зоне СВО и госпиталях, поздравляли ветеранов и дарили им подарки", - отметил он.
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