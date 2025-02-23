В Петербурге активисты выстроились в российский флаг и слово "защитники"
В Петербурге 1,5 тысячи активистов выстроились в триколор и слово "защитники"
© Волонтерская Рота"Волонтерская Рота", "Молодая Гвардия" и "Команда Губернатора" организовали в Санкт-Петербурге флешмоб в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
"Волонтерская Рота", "Молодая Гвардия" и "Команда Губернатора" организовали в Санкт-Петербурге флешмоб в честь Дня защитника Отечества. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 фев - РИА Новости. Более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники" в честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Санкт-Петербургское региональное отделение "Молодой Гвардии".
"В честь Дня защитника Отечества на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи активистов "Молодой Гвардии Единой России", "Волонтерской Роты" и "Команды губернатора" выстроились в российский флаг и слово "Защитники", - говорится в сообщении.
По словам председателя "Молодой Гвардии Единой России" Антона Демидова, таким образом активисты поздравили жителей с праздником.
"Мы поздравляем с 23 февраля наших защитников. Ветеранов, участников специальной военной операции – всех, кто защищал и защищает границы нашей родины. Низкий им поклон. В Санкт-Петербурге более 1,5 тысячи наших активистов провели патриотический флешмоб, выстроились в российский триколор, а затем в слово "Защитники". Таким образом мы поздравили жителей с праздником. Мероприятия прошли и в других регионах страны. Наши активисты навещали военнослужащих в зоне СВО и госпиталях, поздравляли ветеранов и дарили им подарки", - отметил он.