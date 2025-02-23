https://ria.ru/20250223/peskov-2001116883.html
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 23.02.2025
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян
Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:06:00+03:00
2025-02-23T13:06:00+03:00
2025-02-23T13:33:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин последователен в своем подходе. Он не менее уникальный президент, чем Трамп. Это президент, который находится во власти 25 лет и уровень поддержки населения которого беспрецедентно зашкаливает", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.Песков подчеркнул, что президент РФ далек от популизма, при этом он сохраняет высокий уровень поддержки населения."Это президент, который абсолютно далек от популизма. Путин и популизм - это две несовместимые вещи, понятия. И, будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения", - сказал пресс-секретарь президента.Песков добавил, что уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг Путина, трудно себе представить."Президент, консолидация общества вокруг которого тоже абсолютно трудновообразима, наверное, в современном мире", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян
Песков: уровень поддержки Путина среди россиян зашкаливает
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент Путин
последователен в своем подходе. Он не менее уникальный президент, чем Трамп. Это президент, который находится во власти 25 лет и уровень поддержки населения которого беспрецедентно зашкаливает", - сказал Песков
в интервью журналисту Павлу Зарубину
, видео выложено в его телеграм-канале.
Песков подчеркнул, что президент РФ далек от популизма, при этом он сохраняет высокий уровень поддержки населения.
"Это президент, который абсолютно далек от популизма. Путин и популизм - это две несовместимые вещи, понятия. И, будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения", - сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг Путина, трудно себе представить.
"Президент, консолидация общества вокруг которого тоже абсолютно трудновообразима, наверное, в современном мире", - сказал Песков.