Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 23.02.2025 (обновлено: 13:33 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001116883.html
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян - РИА Новости, 23.02.2025
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян
Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:06:00+03:00
2025-02-23T13:33:00+03:00
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин последователен в своем подходе. Он не менее уникальный президент, чем Трамп. Это президент, который находится во власти 25 лет и уровень поддержки населения которого беспрецедентно зашкаливает", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.Песков подчеркнул, что президент РФ далек от популизма, при этом он сохраняет высокий уровень поддержки населения."Это президент, который абсолютно далек от популизма. Путин и популизм - это две несовместимые вещи, понятия. И, будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения", - сказал пресс-секретарь президента.Песков добавил, что уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг Путина, трудно себе представить."Президент, консолидация общества вокруг которого тоже абсолютно трудновообразима, наверное, в современном мире", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков оценил уровень поддержки Путина среди россиян

Песков: уровень поддержки Путина среди россиян зашкаливает

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин - уникальный президент, уровень его поддержки россиянами зашкаливает, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«
"Президент Путин последователен в своем подходе. Он не менее уникальный президент, чем Трамп. Это президент, который находится во власти 25 лет и уровень поддержки населения которого беспрецедентно зашкаливает", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео выложено в его телеграм-канале.
Песков подчеркнул, что президент РФ далек от популизма, при этом он сохраняет высокий уровень поддержки населения.
"Это президент, который абсолютно далек от популизма. Путин и популизм - это две несовместимые вещи, понятия. И, будучи далеким от популизма, он все равно сохраняет такой уровень поддержки населения", - сказал пресс-секретарь президента.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин обратился к военным, защищающим Россию
12:23
Песков добавил, что уровень консолидации общества, аналогичный тому, который сложился вокруг Путина, трудно себе представить.
"Президент, консолидация общества вокруг которого тоже абсолютно трудновообразима, наверное, в современном мире", - сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
12:57
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала