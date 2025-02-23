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Песков: Путин и Трамп договорились о возможности переговоров по Украине
Песков: Путин и Трамп договорились о возможности переговоров по Украине - РИА Новости, 23.02.2025
Песков: Путин и Трамп договорились о возможности переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились о возможности и целесообразности мирных переговоров по Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я считаю, здесь важно анализировать, наверное, происходящее с точки зрения перспектив выхода на траекторию мирных переговоров. О возможности таких переговоров и целесообразности такого процесса наши президенты договорились в ходе телефонного разговора, и об этом же, собственно, шла речь и на встрече в Эр-Рияде двух делегаций", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
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Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика
Песков: Путин и Трамп договорились о возможности переговоров по Украине
Песков: Путин и Трамп в ходе звонка обсудили возможность переговоров по Украине