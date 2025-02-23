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Песков назвал Трампа уникальным президентом США - РИА Новости, 23.02.2025
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12:57 23.02.2025 (обновлено: 13:10 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
Песков назвал Трампа уникальным президентом США - РИА Новости, 23.02.2025
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:57:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов", - сказал Песков .
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сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Песков назвал Трампа уникальным президентом США с точки зрения авторитета

© AP Photo / John McDonnellПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / John McDonnell
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
"Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов", - сказал Песков .
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Песков: Путин и Трамп договорились о возможности переговоров по Украине
13:02
 
СШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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