https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html

Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Песков назвал Трампа уникальным президентом США - РИА Новости, 23.02.2025

Песков назвал Трампа уникальным президентом США

Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:57:00+03:00

2025-02-23T12:57:00+03:00

2025-02-23T13:10:00+03:00

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов", - сказал Песков .

https://ria.ru/20250223/peskov-2001116189.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире