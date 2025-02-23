https://ria.ru/20250223/peskov-2001115816.html
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
Песков назвал Трампа уникальным президентом США - РИА Новости, 23.02.2025
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T12:57:00+03:00
2025-02-23T12:57:00+03:00
2025-02-23T13:10:00+03:00
сша
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088877_0:0:2534:1425_1920x0_80_0_0_1903a23e288d97bc0a8803400800a7c2.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дональд Трамп - уникальный президент США с точки зрения устойчивости его авторитета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале."Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом, даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединенных Штатов", - сказал Песков .
https://ria.ru/20250223/peskov-2001116189.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088877_222:0:2473:1688_1920x0_80_0_0_b1c6d5c3b7e5a818553b6d2b53b5a0ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Трампа уникальным президентом США
Песков назвал Трампа уникальным президентом США с точки зрения авторитета