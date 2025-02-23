В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США
Ермак назвал новый раунд переговоров с США по ископаемым конструктивным
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак во время переговоров
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак во время переговоров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным.
Ранее Ермак анонсировал второй раунд переговоров с США в воскресенье.
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"Пришлось уйти пораньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с... (первым вице-премьером, министром экономики Украины - ред.) Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения… Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.