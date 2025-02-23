Рейтинг@Mail.ru
В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/peregovory-2001160320.html
В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США
В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США - РИА Новости, 23.02.2025
В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:53:00+03:00
2025-02-23T19:53:00+03:00
в мире
цены на нефть
сша
украина
владимир зеленский
майк уолтц
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_b1699cc21200855e3dcfa9de646a31cb.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным. Ранее Ермак анонсировал второй раунд переговоров с США в воскресенье. "Пришлось уйти пораньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с... (первым вице-премьером, министром экономики Украины - ред.) Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения… Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999831819.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000382247_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56270722f6dbabf3c3dbc81f182c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, сша, украина, владимир зеленский, майк уолтц, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Владимир Зеленский, Майк Уолтц, Мюнхенская конференция по безопасности
В офисе Зеленского оценили новый раунд переговоров с США

Ермак назвал новый раунд переговоров с США по ископаемым конструктивным

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineАндрей Ермак во время переговоров
Андрей Ермак во время переговоров - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Андрей Ермак во время переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал новый раунд переговоров с командой США по соглашению об украинских ископаемых конструктивным.
Ранее Ермак анонсировал второй раунд переговоров с США в воскресенье.
«
"Пришлось уйти пораньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с... (первым вице-премьером, министром экономики Украины - ред.) Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения… Продвигаемся в работе. Конструктивный разговор", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ рассказали, какое условие поставили Зеленскому для встречи с Вэнсом
17 февраля, 14:22
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМайк УолтцМюнхенская конференция по безопасности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала