https://ria.ru/20250223/peregovory-2001120744.html
Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле
Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025
Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле
Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:30:00+03:00
2025-02-23T13:30:00+03:00
2025-02-23T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину Песков отметил важность реализации воли президентов России и США выйти на процесс мирного урегулирования ситуации на Украине. "Мы сохраняем свою открытость", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250223/peskov-2001116189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, В мире
Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле
Песков: Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине