https://ria.ru/20250223/peregovory-2001120744.html

Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле

Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025

Россия открыта к переговорам по Украине заявили в Кремле

Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:30:00+03:00

2025-02-23T13:30:00+03:00

2025-02-23T13:30:00+03:00

россия

украина

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия сохраняет открытость к возможным мирным переговорам по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину Песков отметил важность реализации воли президентов России и США выйти на процесс мирного урегулирования ситуации на Украине. "Мы сохраняем свою открытость", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250223/peskov-2001116189.html

россия

украина

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, сша, дмитрий песков, в мире