https://ria.ru/20250223/patriarkh-2001150431.html

Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты

Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты - РИА Новости, 23.02.2025

Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты

В России нет опасности смуты, общество консолидировано, но продолжается "холодная война" со странами других политических взглядов, заявил патриарх Кирилл после... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:43:00+03:00

2025-02-23T18:43:00+03:00

2025-02-23T18:43:00+03:00

религия

россия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

день защитника отечества

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148702/19/1487021989_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c185f6395af7d3dc2e17cc17facb712.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В России нет опасности смуты, общество консолидировано, но продолжается "холодная война" со странами других политических взглядов, заявил патриарх Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В публикации на сайте РПЦ отмечается, что 23 февраля патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, "после возложения венка и минуты молчания прозвучал гимн России, затем иерархи и духовенство пропели "Вечную память" "вождем и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим". После патриарх поздравил воинов с Днем защитника Отечества. "Дорогие братья, воины, защитники Отечества нашего! Сердечно всех вас поздравляю, и да хранит вас Бог, каждого на своем месте, а в вашем лице - Вооруженные силы России!" - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что в этот день на месте, где возжжен огонь в память о воинах, "верующие совершают молитвы, чтобы Господь принял души почивших воинов в Свои Небесные обители". "Но Церковь молится за наши Вооруженные силы на каждом богослужении. Ни об одной другой профессии Церковь не молится - она молится о властях, которые несут особую ответственность за судьбу страны, и за воинство, которое обеспечивает безопасность, свободу и независимость России. Молитва о воинах - это важная часть молитв, которые возносит Церковь за весь свой народ", - добавил патриарх Кирилл. После он коснулся темы внешней политики. "Сегодня, как мы хорошо знаем, не все так просто. Непросто тем, кто с оружием в руках защищает Россию. Не только продолжается холодная война - имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, - но и боевые действия ведутся, и в каком-то смысле решается будущее нашей исторической Руси. Именно поэтому - еще раз подчеркну - особая молитва Церкви за власти и воинство, за вас, мои дорогие братья, и за всех тех, кого вы представляете, всех военнослужащих разных родов войск. Тех, кто и в мирное время должен сохранять высокий уровень подготовки, чтобы в любой момент ответить на вызовы со стороны противника, а тем более тогда, когда идет реальная битва за будущее России", - уточнил предстоятель. По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию - "Россию побеждали только внутренние смуты". "Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества: патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несет профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны. Дай Бог, чтобы было так. Чтобы укреплялось единство народа, чтобы возрастала мощь Вооруженных сил, стоящих на защите рубежей нашей Родины, и чтобы в жизни нашего гражданского общества было еще больше мира, согласия и способности действовать консолидированно, в том числе тогда, когда к этому призывает Родина", - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html

https://ria.ru/20250223/putin-2001106015.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день защитника отечества