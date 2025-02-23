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Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты - РИА Новости, 23.02.2025
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Религия
 
18:43 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/patriarkh-2001150431.html
Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты
Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты - РИА Новости, 23.02.2025
Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты
В России нет опасности смуты, общество консолидировано, но продолжается "холодная война" со странами других политических взглядов, заявил патриарх Кирилл после... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:43:00+03:00
2025-02-23T18:43:00+03:00
религия
россия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
день защитника отечества
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В России нет опасности смуты, общество консолидировано, но продолжается "холодная война" со странами других политических взглядов, заявил патриарх Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. В публикации на сайте РПЦ отмечается, что 23 февраля патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, "после возложения венка и минуты молчания прозвучал гимн России, затем иерархи и духовенство пропели "Вечную память" "вождем и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим". После патриарх поздравил воинов с Днем защитника Отечества. "Дорогие братья, воины, защитники Отечества нашего! Сердечно всех вас поздравляю, и да хранит вас Бог, каждого на своем месте, а в вашем лице - Вооруженные силы России!" - сказал патриарх Кирилл. Он отметил, что в этот день на месте, где возжжен огонь в память о воинах, "верующие совершают молитвы, чтобы Господь принял души почивших воинов в Свои Небесные обители". "Но Церковь молится за наши Вооруженные силы на каждом богослужении. Ни об одной другой профессии Церковь не молится - она молится о властях, которые несут особую ответственность за судьбу страны, и за воинство, которое обеспечивает безопасность, свободу и независимость России. Молитва о воинах - это важная часть молитв, которые возносит Церковь за весь свой народ", - добавил патриарх Кирилл. После он коснулся темы внешней политики. "Сегодня, как мы хорошо знаем, не все так просто. Непросто тем, кто с оружием в руках защищает Россию. Не только продолжается холодная война - имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, - но и боевые действия ведутся, и в каком-то смысле решается будущее нашей исторической Руси. Именно поэтому - еще раз подчеркну - особая молитва Церкви за власти и воинство, за вас, мои дорогие братья, и за всех тех, кого вы представляете, всех военнослужащих разных родов войск. Тех, кто и в мирное время должен сохранять высокий уровень подготовки, чтобы в любой момент ответить на вызовы со стороны противника, а тем более тогда, когда идет реальная битва за будущее России", - уточнил предстоятель. По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию - "Россию побеждали только внутренние смуты". "Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества: патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несет профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны. Дай Бог, чтобы было так. Чтобы укреплялось единство народа, чтобы возрастала мощь Вооруженных сил, стоящих на защите рубежей нашей Родины, и чтобы в жизни нашего гражданского общества было еще больше мира, согласия и способности действовать консолидированно, в том числе тогда, когда к этому призывает Родина", - заключил патриарх Кирилл.
https://ria.ru/20250201/kirill-1996814997.html
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россия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), день защитника отечества
Религия, Россия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), День защитника Отечества
Патриарх Кирилл объяснил, почему в России нет опасности смуты

Патриарх Кирилл: опасности смуты в России нет, но холодная война продолжается

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В России нет опасности смуты, общество консолидировано, но продолжается "холодная война" со странами других политических взглядов, заявил патриарх Кирилл после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.
В публикации на сайте РПЦ отмечается, что 23 февраля патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Московского Кремля, "после возложения венка и минуты молчания прозвучал гимн России, затем иерархи и духовенство пропели "Вечную память" "вождем и воинам, на поле брани за веру и Отечество жизнь свою положившим".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в день своей шестнадцатой годовщины интронизации в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. 1 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Патриарх Кирилл назвал Россию страной с православным большинством
1 февраля, 17:47
После патриарх поздравил воинов с Днем защитника Отечества. "Дорогие братья, воины, защитники Отечества нашего! Сердечно всех вас поздравляю, и да хранит вас Бог, каждого на своем месте, а в вашем лице - Вооруженные силы России!" - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что в этот день на месте, где возжжен огонь в память о воинах, "верующие совершают молитвы, чтобы Господь принял души почивших воинов в Свои Небесные обители". "Но Церковь молится за наши Вооруженные силы на каждом богослужении. Ни об одной другой профессии Церковь не молится - она молится о властях, которые несут особую ответственность за судьбу страны, и за воинство, которое обеспечивает безопасность, свободу и независимость России. Молитва о воинах - это важная часть молитв, которые возносит Церковь за весь свой народ", - добавил патриарх Кирилл.
После он коснулся темы внешней политики. "Сегодня, как мы хорошо знаем, не все так просто. Непросто тем, кто с оружием в руках защищает Россию. Не только продолжается холодная война - имею в виду отношения со странами, далеко отстоящими от нас по своим политическим взглядам, - но и боевые действия ведутся, и в каком-то смысле решается будущее нашей исторической Руси. Именно поэтому - еще раз подчеркну - особая молитва Церкви за власти и воинство, за вас, мои дорогие братья, и за всех тех, кого вы представляете, всех военнослужащих разных родов войск. Тех, кто и в мирное время должен сохранять высокий уровень подготовки, чтобы в любой момент ответить на вызовы со стороны противника, а тем более тогда, когда идет реальная битва за будущее России", - уточнил предстоятель.
По его словам, никакие внешние силы не могут победить Россию - "Россию побеждали только внутренние смуты".
"Но в результате действий нашего президента, наших властей такой опасности для России сегодня не существует. Действительно, образцовая консолидация всего общества: патриотические мысли и чувства становятся достоянием не только тех, кто несет профессиональную ответственность за Родину, но и всех граждан нашей страны. Дай Бог, чтобы было так. Чтобы укреплялось единство народа, чтобы возрастала мощь Вооруженных сил, стоящих на защите рубежей нашей Родины, и чтобы в жизни нашего гражданского общества было еще больше мира, согласия и способности действовать консолидированно, в том числе тогда, когда к этому призывает Родина", - заключил патриарх Кирилл.
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Вчера, 12:10
 
РелигияРоссияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)День защитника Отечества
 
 
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