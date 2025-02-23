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Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой - РИА Новости, 23.02.2025
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20:59 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/partiya-2001167062.html
Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой
Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой - РИА Новости, 23.02.2025
Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой
Сара Вагенкнехт назвала свою партию, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения ФРГ и... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T20:59:00+03:00
2025-02-23T20:59:00+03:00
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германия
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сара вагенкнехт
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Сара Вагенкнехт назвала свою партию, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину. Выступая перед своими сторонниками на мероприятии, посвященному выборам в бундестаг, Вагенкнехт заявила, что ведущие политические силы Германии сделали все, чтобы ССВ не попал в парламент. "Им не нужна последовательная антивоенная партия, партия, которая определенно не согласится на пакеты перевооружения или миссии бундесвера, будь то на Украине или где-то еще, они хотят не допустить нас в бундестаг всеми возможными способами. Мы пока не знаем, удалось ли им это", - сказала Вагенкнехт. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
https://ria.ru/20250223/bundestag-2001166321.html
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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Украина, Сара Вагенкнехт
Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой

Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой, которая против вооружения ФРГ

© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Сара Вагенкнехт назвала свою партию, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину.
Выступая перед своими сторонниками на мероприятии, посвященному выборам в бундестаг, Вагенкнехт заявила, что ведущие политические силы Германии сделали все, чтобы ССВ не попал в парламент.
Глава партии Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость (ССВ) Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Партия "Союз Сары Вагенкнехт" рассчитывает попасть в бундестаг
Вчера, 20:54
"Им не нужна последовательная антивоенная партия, партия, которая определенно не согласится на пакеты перевооружения или миссии бундесвера, будь то на Украине или где-то еще, они хотят не допустить нас в бундестаг всеми возможными способами. Мы пока не знаем, удалось ли им это", - сказала Вагенкнехт.
По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Шольц признал поражение социал-демократов на выборах
Вчера, 20:48
 
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