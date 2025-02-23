https://ria.ru/20250223/partiya-2001167062.html

Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой

Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой - РИА Новости, 23.02.2025

Вагенкнехт назвала свою партию антивоенной силой

Сара Вагенкнехт назвала свою партию, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения ФРГ и... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T20:59:00+03:00

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2025-02-23T20:59:00+03:00

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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Сара Вагенкнехт назвала свою партию, "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) антивоенной силой, которая выступает против вооружения ФРГ и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину. Выступая перед своими сторонниками на мероприятии, посвященному выборам в бундестаг, Вагенкнехт заявила, что ведущие политические силы Германии сделали все, чтобы ССВ не попал в парламент. "Им не нужна последовательная антивоенная партия, партия, которая определенно не согласится на пакеты перевооружения или миссии бундесвера, будь то на Украине или где-то еще, они хотят не допустить нас в бундестаг всеми возможными способами. Мы пока не знаем, удалось ли им это", - сказала Вагенкнехт. По данным первых опросов на выходе с участков, ССВ набирает пока 5%, что является нижним порогом для прохода в бундестаг. Изначально опрос давал ССВ 4,7%, но затем был скорректирован.

https://ria.ru/20250223/bundestag-2001166321.html

https://ria.ru/20250223/sholts-2001165682.html

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в мире, германия, украина, сара вагенкнехт