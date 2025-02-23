https://ria.ru/20250223/papa-2001169020.html
Состояние папы римского остается критическим
Состояние папы римского остается критическим - РИА Новости, 23.02.2025
Состояние папы римского остается критическим
Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:22:00+03:00
2025-02-23T21:22:00+03:00
2025-02-23T21:37:00+03:00
религия
ватикан
папа римский
римско-католическая церковь
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 23 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила пресс-служба Ватикана."Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана.В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Состояние снижения тромбоцитов (тромбоцитопения) оставалось стабильным, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос."Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", - добавили в пресс-службе Ватикана.
https://ria.ru/20250221/frantsisk-1857009309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, папа римский, римско-католическая церковь, в мире, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, Папа Римский, Римско-католическая церковь, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Состояние папы римского остается критическим
Ватикан: состояние папы римского критическое, но он находится в сознании
ВАТИКАН, 23 фев - РИА Новости. Состояние госпитализированного с пневмонией папы Римского Франциска остается критическим, однако с субботы у него не было респираторных приступов, заявила пресс-служба Ватикана.
«
"Состояние папы Римского остается критическим, однако со вчерашнего вечера у него больше не было респираторных приступов", - говорится в сообщении пресс-службы Ватикана
.
В сообщении отмечается, что ему провели две процедуры вливания эритроцитов для повышения уровня гемоглобина. Состояние снижения тромбоцитов (тромбоцитопения) оставалось стабильным, однако некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем. Ему продолжают проводить высокопоточную кислородную терапию через нос.
"Папа продолжает оставаться в сознании и сохраняет ориентацию. Сложность клинической картины и необходимость ожидания ответа от фармакологической терапии требуют, чтобы прогноз оставался осторожным", - добавили в пресс-службе Ватикана.