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Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации - РИА Новости, 23.02.2025
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10:00 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/ovchinskiy-2000998141.html
Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации
Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации - РИА Новости, 23.02.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации
В районе Свиблово на северо-востоке Москвы идет строительство жилого комплекса по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T10:00:00+03:00
2025-02-23T10:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В районе Свиблово на северо-востоке Москвы идет строительство жилого комплекса по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Они расположатся попарно, формируя приватные дворы. Всего в жилом комплексе предусмотрено 1086 квартир, 17 из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми – на них в будущем откроются объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Министр уточнил, что пока на участке идут работы по устройству монолитных конструкций наземной части. Снаружи дом будет отделан НРL-панелями, также будет использоваться система вентилируемого фасада. Во всем ЖК установят 22 лифта на тысячу и 400 килограммов.Новостройка площадью примерно 112 тысяч "квадратов" будет расположена на Кольской улице, недалеко от станции метро "Свиблово". Рядом также находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины, Капустинский парк с прудом.Во дворе ЖК обустроят три детские площадки с безопасным покрытием, две зоны для занятий спортом и две зоны для отдыха.
https://ria.ru/20250222/moskva-2000930965.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на северо-востоке Москвы возводят жилой комплекс по реновации

Овчинский: в Свиблове возводят новостройку по реновации

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В районе Свиблово на северо-востоке Москвы идет строительство жилого комплекса по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка будет состоять из четырех корпусов переменной этажности. Они расположатся попарно, формируя приватные дворы. Всего в жилом комплексе предусмотрено 1086 квартир, 17 из которых предназначены для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в них будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми – на них в будущем откроются объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
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Министр уточнил, что пока на участке идут работы по устройству монолитных конструкций наземной части. Снаружи дом будет отделан НРL-панелями, также будет использоваться система вентилируемого фасада. Во всем ЖК установят 22 лифта на тысячу и 400 килограммов.
Новостройка площадью примерно 112 тысяч "квадратов" будет расположена на Кольской улице, недалеко от станции метро "Свиблово". Рядом также находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины, Капустинский парк с прудом.
Во дворе ЖК обустроят три детские площадки с безопасным покрытием, две зоны для занятий спортом и две зоны для отдыха.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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