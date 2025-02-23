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Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2025
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области
Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:22:00+03:00
2025-02-23T11:22:00+03:00
2025-02-23T11:22:00+03:00
запорожская область
мелитополь
министерство обороны рф (минобороны рф)
день защитника отечества
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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые написали письма поддержки русским солдатам на передовой, сообщили журналистам в подразделении Министерства обороны РФ. "В преддверии праздника школьники отправили открытки, письма и рисунки, чтобы поддержать российских военных в зоне спецоперации.... 9-летний Кирилл из села Гирсовка в Запорожской области очень хотел прокатиться на настоящей военной бронированной машине "Тигр". 11-летний Денис из Мелитополя, юнармеец, мечтал о военной форме, которую ему вручили военнослужащие группировки войск "Днепр", - рассказал представитель подразделения.
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запорожская область, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества
Запорожская область, Мелитополь, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), День защитника Отечества
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области
Военнослужащие "Барс-32" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников