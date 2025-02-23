Рейтинг@Mail.ru
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/otryad-2001099591.html
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2025
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области
Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:22:00+03:00
2025-02-23T11:22:00+03:00
запорожская область
мелитополь
министерство обороны рф (минобороны рф)
день защитника отечества
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001099432_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_437e0e9694563e333789a4415d39cc0e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые написали письма поддержки русским солдатам на передовой, сообщили журналистам в подразделении Министерства обороны РФ. "В преддверии праздника школьники отправили открытки, письма и рисунки, чтобы поддержать российских военных в зоне спецоперации.... 9-летний Кирилл из села Гирсовка в Запорожской области очень хотел прокатиться на настоящей военной бронированной машине "Тигр". 11-летний Денис из Мелитополя, юнармеец, мечтал о военной форме, которую ему вручили военнослужащие группировки войск "Днепр", - рассказал представитель подразделения.
https://ria.ru/20250213/bryansk-1999111191.html
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001099432_119:0:1186:800_1920x0_80_0_0_4cb5ecea41254e5cef4095de27a2cf47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества
Запорожская область, Мелитополь, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), День защитника Отечества
Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области

Военнослужащие "Барс-32" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников

© Фото : Минобороны РоссииВоеннослужащие добровольческого отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили желания детей Запорожской области
Военнослужащие добровольческого отряда БАРС-32 группировки войск Днепр в День защитника Отечества исполнили желания детей Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Минобороны России
Военнослужащие добровольческого отряда "БАРС-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили желания детей Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые написали письма поддержки русским солдатам на передовой, сообщили журналистам в подразделении Министерства обороны РФ.
"В преддверии праздника школьники отправили открытки, письма и рисунки, чтобы поддержать российских военных в зоне спецоперации.... 9-летний Кирилл из села Гирсовка в Запорожской области очень хотел прокатиться на настоящей военной бронированной машине "Тигр". 11-летний Денис из Мелитополя, юнармеец, мечтал о военной форме, которую ему вручили военнослужащие группировки войск "Днепр", - рассказал представитель подразделения.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит рабочую встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Богомаз рассказал Путину о добровольческом отряде "Барс-Брянск"
13 февраля, 14:26
 
Запорожская областьМелитопольМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)День защитника Отечества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала