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Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области

Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2025

Отряд "Барс-32" исполнил мечты школьников из Запорожской области

Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:22:00+03:00

2025-02-23T11:22:00+03:00

2025-02-23T11:22:00+03:00

запорожская область

мелитополь

министерство обороны рф (минобороны рф)

день защитника отечества

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Военнослужащие добровольческого отряда "Барс-32" группировки войск "Днепр" в День защитника Отечества исполнили мечты школьников из Запорожской области, которые написали письма поддержки русским солдатам на передовой, сообщили журналистам в подразделении Министерства обороны РФ. "В преддверии праздника школьники отправили открытки, письма и рисунки, чтобы поддержать российских военных в зоне спецоперации.... 9-летний Кирилл из села Гирсовка в Запорожской области очень хотел прокатиться на настоящей военной бронированной машине "Тигр". 11-летний Денис из Мелитополя, юнармеец, мечтал о военной форме, которую ему вручили военнослужащие группировки войск "Днепр", - рассказал представитель подразделения.

https://ria.ru/20250213/bryansk-1999111191.html

запорожская область

мелитополь

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запорожская область, мелитополь, министерство обороны рф (минобороны рф), день защитника отечества