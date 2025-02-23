https://ria.ru/20250223/otnosheniya-2001098674.html

Эксперт оценил шансы на улучшение отношений России и Германии

Эксперт оценил шансы на улучшение отношений России и Германии - РИА Новости, 23.02.2025

Эксперт оценил шансы на улучшение отношений России и Германии

Если на досрочных выборах в парламент ФРГ победит лидирующий по опросам блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:14:00+03:00

2025-02-23T11:14:00+03:00

2025-02-23T14:06:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Если на досрочных выборах в парламент ФРГ победит лидирующий по опросам блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут еще больше ухудшиться, так как Мерц не раз заявлял о намерении передать Украине крылатые ракеты Taurus, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Георг Шпётле. "Фридрих Мерц - экономист, он мог бы многое сделать для экономики Германии. Однако многие боятся, что он настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus, которыми украинцы будут бить по российским городам... Так что если бы Шольц остался канцлером, это было бы даже более позитивно для германо-российских отношений", - сказал Шпётле. Он напомнил, что в конце января представители немецкого крупного бизнеса обратились к Шольцу с вопросом о пересмотре антироссийских санкций, поскольку они "чрезвычайно вредны для экономики", особенно когда дело касается высоких цен на энергию. "Если придут Мерц и ХДС, ничего не изменится, Трамп не позволит Европе вернуться к российскому газу, он сказал, что тогда введет пошлины на все европейские товары, в том числе немецкие автомобили, потому что в интересах США, чтобы ЕС покупал американский СПГ", - отметил аналитик. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в середине декабря обещал, что, пока он является главой кабинета министров страны, Германия не будет в ущерб своей безопасности отправлять военных на Украину и поставлять ей Taurus. В свою очередь, фаворит предвыборной гонки, Фридрих Мерц от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), заявил, что в вопросе отправки немецких военных на Украину в случае заключения перемирия следовало бы основываться на консенсусе, а не на конфликте с Россией. Касательно передачи Киеву крылатых ракет Taurus Мерц заявлял, что по меньшей мере три страны, а именно США, Франция и Великобритания, поставляют Украине аналогичные системы вооружения и "не стали из-за этого сторонами конфликта". По его мнению, Taurus якобы мог бы "внести вклад в восстановление мира на Украине". Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института INSA, на первом месте по-прежнему остается блок ХДС/ХСС с 30%, за ними идет АдГ с 22%. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 16%, за партию "Зеленые" - 13%. На преодоление 5-процентного порога прохождения в бундестаг может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ): ее поддерживают 5,5% опрошенных. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4,5%, за партию "Левые" - 5%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В Кремле заявляли, что разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20250222/germanija-2000985233.html

https://ria.ru/20250222/torgovlja-2000974331.html

https://ria.ru/20250218/sanktsii-1999958512.html

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