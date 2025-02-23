https://ria.ru/20250223/oon-2001116084.html

Песков призвал думать о повышении эффективности ООН

Песков призвал думать о повышении эффективности ООН - РИА Новости, 23.02.2025

Песков призвал думать о повышении эффективности ООН

Сейчас необходимо думать о повышении эффективности ООН, а не о том, как избавиться от этой организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:01:00+03:00

2025-02-23T13:01:00+03:00

2025-02-23T14:05:00+03:00

оон

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сейчас необходимо думать о повышении эффективности ООН, а не о том, как избавиться от этой организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментируя инициативу сенаторов от Республиканской партии США о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций, представитель Кремля отметил, что ООН нечем заменить - в нынешней ситуации у стран нет возможности договориться о создании некоей альтернативы этой организации."Соответственно, эффективно работает ООН, менее эффективно или совсем неэффективно где-то, нам лучше думать о том, как повысить эту эффективность, нежели думать о том, как избавиться от этой организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, будет ли выход США из ООН означать слом всего мирового порядка. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Организацию Объединенных Наций сейчас нечем заменить."Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН. Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет", - сказал политик.

https://ria.ru/20250223/peskov-2001121663.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001099941.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оон, дмитрий песков, в мире