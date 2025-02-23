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Песков призвал думать о повышении эффективности ООН - РИА Новости, 23.02.2025
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13:01 23.02.2025 (обновлено: 14:05 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/oon-2001116084.html
Песков призвал думать о повышении эффективности ООН
Песков призвал думать о повышении эффективности ООН - РИА Новости, 23.02.2025
Песков призвал думать о повышении эффективности ООН
Сейчас необходимо думать о повышении эффективности ООН, а не о том, как избавиться от этой организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:01:00+03:00
2025-02-23T14:05:00+03:00
оон
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сейчас необходимо думать о повышении эффективности ООН, а не о том, как избавиться от этой организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментируя инициативу сенаторов от Республиканской партии США о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций, представитель Кремля отметил, что ООН нечем заменить - в нынешней ситуации у стран нет возможности договориться о создании некоей альтернативы этой организации."Соответственно, эффективно работает ООН, менее эффективно или совсем неэффективно где-то, нам лучше думать о том, как повысить эту эффективность, нежели думать о том, как избавиться от этой организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, будет ли выход США из ООН означать слом всего мирового порядка. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Песков добавил, что Организацию Объединенных Наций сейчас нечем заменить."Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН. Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет", - сказал политик.
https://ria.ru/20250223/peskov-2001121663.html
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001099941.html
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оон, дмитрий песков, в мире
ООН, Дмитрий Песков, В мире
Песков призвал думать о повышении эффективности ООН

Песков призвал думать о повышении эффективности ООН, а не избавлении от нее

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Сейчас необходимо думать о повышении эффективности ООН, а не о том, как избавиться от этой организации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя инициативу сенаторов от Республиканской партии США о выходе Соединенных Штатов из Организации Объединенных Наций, представитель Кремля отметил, что ООН нечем заменить - в нынешней ситуации у стран нет возможности договориться о создании некоей альтернативы этой организации.
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"Соответственно, эффективно работает ООН, менее эффективно или совсем неэффективно где-то, нам лучше думать о том, как повысить эту эффективность, нежели думать о том, как избавиться от этой организации", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос о том, будет ли выход США из ООН означать слом всего мирового порядка. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
Песков добавил, что Организацию Объединенных Наций сейчас нечем заменить.
"Что касается ООН, нам нечем заменить ООН. И в нынешней международной картине у нас, очевидно, нет возможности договориться о создании новой ООН. Сейчас невозможно представить, чтобы русские, американцы, французы, немцы, англичане договорились о создании новой ООН. Такой возможности нет", - сказал политик.
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