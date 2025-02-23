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В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 23.02.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
Один человек погиб при обстреле ВСУ села Новая Збурьевка Херсонской области, всего за сутки войска Киевского режима нанесли 41 артиллерийский удар по населенным РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:29:00+03:00
2025-02-23T11:29:00+03:00
2025-02-23T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле ВСУ села Новая Збурьевка Херсонской области, всего за сутки войска Киевского режима нанесли 41 артиллерийский удар по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ Голопристанского округа Херсонской области погиб мужчина: мирный житель села Новая Збурьевка 1969 года в результате украинского артудара получил, ранения не совместимые с жизнью. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 23 артиллерийских удара. Еще 18 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь попали 9 населенных пунктов области: Новая Каховка, Алешки, Новая Збурьевка, Корсунка, Новая Маячка, Пролетарка, Великая Лепетиха, Каховка, Днепряны.
https://ria.ru/20250216/saldo-1999662280.html
херсонская область
днепр (город)
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
При обстреле ВСУ села Новая Збурьевка Херсонской области погиб мужчина