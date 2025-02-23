https://ria.ru/20250223/norvegiya-2001147498.html

В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам

В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам - РИА Новости, 23.02.2025

В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам

Дипломаты посольства России в Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в посольстве. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T18:02:00+03:00

2025-02-23T18:02:00+03:00

2025-02-23T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в посольстве. "Двадцать третьего февраля по случаю Дня защитника Отечества на мемориальном кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим советским воинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. Генеральный консул России Николай Косыгин возложил цветы к памятнику советскому солдату в Киркенесе, сообщило российское генконсульство.

https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html

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россия, норвегия, осло, день защитника отечества, в мире, великая отечественная война (1941-1945)