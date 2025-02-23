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В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам - РИА Новости, 23.02.2025
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18:02 23.02.2025 (обновлено: 18:03 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/norvegiya-2001147498.html
В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам
В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам - РИА Новости, 23.02.2025
В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам
Дипломаты посольства России в Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в посольстве. РИА Новости, 23.02.2025
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россия
норвегия
осло
день защитника отечества
в мире
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в посольстве. "Двадцать третьего февраля по случаю Дня защитника Отечества на мемориальном кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим советским воинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии. Генеральный консул России Николай Косыгин возложил цветы к памятнику советскому солдату в Киркенесе, сообщило российское генконсульство.
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россия, норвегия, осло, день защитника отечества, в мире, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Норвегия, Осло, День защитника Отечества, В мире, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам

Российские дипломаты в Норвегии возложило цветы к памятникам советским воинам

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкНорвегия
Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дипломаты посольства России в Норвегии возложили цветы к памятникам советским воинам по случаю Дня защитника Отечества, сообщили в воскресенье в посольстве.
"Двадцать третьего февраля по случаю Дня защитника Отечества на мемориальном кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло состоялось возложение венков и цветов к памятнику павшим советским воинам", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Генеральный консул России Николай Косыгин возложил цветы к памятнику советскому солдату в Киркенесе, сообщило российское генконсульство.
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Дании возложили венки к памятникам советских воинов
Вчера, 17:14
 
РоссияНорвегияОслоДень защитника ОтечестваВ миреВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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