Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP
Rheinische Post: немец с ножом обвинил избирком в манипулировании выборами
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Немец обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего вышел из здания и начал угрожать ножом прохожему, сообщило издание Rheinische Post.
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"Мужчина 33-х лет немецкого происхождения сначала обругал избирательную комиссию и обвинил ее в том числе в манипулировании выборами. Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него", - говорится в сообщении издания.
Rheinische Post со ссылкой на полицию отмечает, что мужчина придерживался правых взглядов.
Как сообщается, полиция обнаружила нарушителя в непосредственной близости от места преступления. Издание подчеркивает, что теперь мужчине грозит уголовный процесс.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).