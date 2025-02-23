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Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP - РИА Новости, 23.02.2025
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18:17 23.02.2025 (обновлено: 18:18 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/nemets-2001148307.html
Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP
Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP - РИА Новости, 23.02.2025
Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP
Немец обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде, расположенном в федеральной земле Северный... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T18:17:00+03:00
2025-02-23T18:18:00+03:00
в мире
северный рейн-вестфалия
германия
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Немец обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего вышел из здания и начал угрожать ножом прохожему, сообщило издание Rheinische Post. "Мужчина 33-х лет немецкого происхождения сначала обругал избирательную комиссию и обвинил ее в том числе в манипулировании выборами. Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него", - говорится в сообщении издания. Rheinische Post со ссылкой на полицию отмечает, что мужчина придерживался правых взглядов. Как сообщается, полиция обнаружила нарушителя в непосредственной близости от места преступления. Издание подчеркивает, что теперь мужчине грозит уголовный процесс. Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://ria.ru/20250222/germaniya-2001039253.html
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в мире, северный рейн-вестфалия, германия, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Северный Рейн-Вестфалия, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Мужчина с ножом напал на избирательный участок в Крефельде, пишет RP

Rheinische Post: немец с ножом обвинил избирком в манипулировании выборами

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Немец обругал и обвинил в манипулировании выборами избирательную комиссию на участке в городе Крефельде, расположенном в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, после чего вышел из здания и начал угрожать ножом прохожему, сообщило издание Rheinische Post.
«
"Мужчина 33-х лет немецкого происхождения сначала обругал избирательную комиссию и обвинил ее в том числе в манипулировании выборами. Он выражался в разжигающей ненависть манере. Выйдя с избирательного участка, он достал нож и стал угрожать прохожему, но не нападал на него", - говорится в сообщении издания.
Rheinische Post со ссылкой на полицию отмечает, что мужчина придерживался правых взглядов.
Как сообщается, полиция обнаружила нарушителя в непосредственной близости от места преступления. Издание подчеркивает, что теперь мужчине грозит уголовный процесс.
Досрочные парламентские выборы проходят в Германии в воскресенье, избирательные участки открылись в 08.00 по местному времени и будут работать ближайшие десять часов. По опросам, социал-демократы (СДПГ) действующего канцлера Олафа Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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