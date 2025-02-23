https://ria.ru/20250223/nagrady-2001103060.html
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T14:47:00+03:00
владимир путин
андрей белоусов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001105619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c7c2a9aabd3911629d1671f62c6f4813.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости."Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с Вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", — сказал Путин на церемонии.Он отметил, что участники спецоперации верны славным заветам предков. Как указал президент, бойцы достойно проходят через тяжелые испытания, проявляя себя как патриоты России."Вы (участники СВО. — Прим. ред.) стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — указал глава государства.Путин подчеркнул, что народ гордится своими защитниками и их подвигами и именно благодаря усилиям бойцов страна достигает поставленных целей."Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе", — добавил он.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале также присутствует министр обороны Андрей Белоусов.Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим. Среди них штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ.Золотые звезды от президента также получили майор Евгений Белецкий, ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковник Иван Гудков, подполковник Андрей Николюк, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, подполковник Антон Струев, майоры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.После церемонии Путин вместе с награжденными военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
2025-02-23T11:52
true
PT1M11S
"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
2025-02-23T11:52
true
PT0M45S
Вручение "Золотой Звезды" Герою России Андрею Григорьеву
Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.
2025-02-23T11:52
true
PT0M13S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001105619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1c25cc20f59486f35c7308bbeb61ae31.jpg
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
2025-02-23T11:52
true
PT0M53S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, андрей белоусов, россия
Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с Вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", — сказал Путин на церемонии.
Он отметил, что участники спецоперации верны славным заветам предков. Как указал президент, бойцы достойно проходят через тяжелые испытания, проявляя себя как патриоты России.
«
"Вы (участники СВО. — Прим. ред.) стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — указал глава государства.
Путин подчеркнул, что народ гордится своими защитниками и их подвигами и именно благодаря усилиям бойцов страна достигает поставленных целей.
«
"Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе", — добавил он.
Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале также присутствует министр обороны Андрей Белоусов
.
Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим. Среди них штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ.
Золотые звезды от президента также получили майор Евгений Белецкий, ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковник Иван Гудков, подполковник Андрей Николюк, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, подполковник Антон Струев, майоры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.
После церемонии Путин вместе с награжденными военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.