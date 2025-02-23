https://ria.ru/20250223/nagrady-2001103060.html

Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле

Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025

Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:52:00+03:00

2025-02-23T11:52:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости."Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с Вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", — сказал Путин на церемонии.Он отметил, что участники спецоперации верны славным заветам предков. Как указал президент, бойцы достойно проходят через тяжелые испытания, проявляя себя как патриоты России."Вы (участники СВО. — Прим. ред.) стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — указал глава государства.Путин подчеркнул, что народ гордится своими защитниками и их подвигами и именно благодаря усилиям бойцов страна достигает поставленных целей."Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе", — добавил он.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале также присутствует министр обороны Андрей Белоусов.Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим. Среди них штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ.Золотые звезды от президента также получили майор Евгений Белецкий, ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковник Иван Гудков, подполковник Андрей Николюк, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, подполковник Антон Струев, майоры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.После церемонии Путин вместе с награжденными военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html

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владимир путин, андрей белоусов, россия