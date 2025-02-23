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Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025
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11:52 23.02.2025 (обновлено: 14:47 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/nagrady-2001103060.html
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле - РИА Новости, 23.02.2025
Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T14:47:00+03:00
владимир путин
андрей белоусов
россия
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с Вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны&quot;, — сказал Путин на церемонии.Он отметил, что участники спецоперации верны славным заветам предков. Как указал президент, бойцы достойно проходят через тяжелые испытания, проявляя себя как патриоты России.&quot;Вы (участники СВО. — Прим. ред.) стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа&quot;, — указал глава государства.Путин подчеркнул, что народ гордится своими защитниками и их подвигами и именно благодаря усилиям бойцов страна достигает поставленных целей.&quot;Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе&quot;, — добавил он.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале также присутствует министр обороны Андрей Белоусов.Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим. Среди них штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ.Золотые звезды от президента также получили майор Евгений Белецкий, ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковник Иван Гудков, подполковник Андрей Николюк, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, подполковник Антон Струев, майоры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.После церемонии Путин вместе с награжденными военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
https://ria.ru/20250223/putin-2001112632.html
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Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО
2025-02-23T11:52
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PT1M11S
"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
"Спасибо за ваш ратный труд!" – Путин поблагодарил участников СВО
2025-02-23T11:52
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PT0M45S
Вручение "Золотой Звезды" Герою России Андрею Григорьеву
Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою России Андрею Григорьеву, который в рукопашном бою одолел военного ВСУ.
2025-02-23T11:52
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PT0M13S
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
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владимир путин, андрей белоусов, россия
Владимир Путин, Андрей Белоусов, Россия

Путин вручил госнаграды Героям России в Кремле

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин вручил государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Я приветствую вас и поздравляю с Днем защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с Вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", — сказал Путин на церемонии.

Путин пообщался с награжденными солдатами и офицерами после церемонии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поднял бокал шампанского в честь Дня защитника Отечества
12:37
Он отметил, что участники спецоперации верны славным заветам предков. Как указал президент, бойцы достойно проходят через тяжелые испытания, проявляя себя как патриоты России.
«

"Вы (участники СВО. — Прим. ред.) стоите на страже России, отважно боретесь за правду и справедливость, за мир, будущее нашего народа", — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что народ гордится своими защитниками и их подвигами и именно благодаря усилиям бойцов страна достигает поставленных целей.
«

"Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне. Поздравляю с присуждением высокого звания Героя России и желаю вам дальнейших успехов в службе", — добавил он.

Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале также присутствует министр обороны Андрей Белоусов.
Глава государства вручил медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим. Среди них штурмовик Андрей Григорьев, который в рукопашном бою одолел солдата ВСУ.
Золотые звезды от президента также получили майор Евгений Белецкий, ефрейтор Марк Белопухов, генерал-майор Андрей Буйлов, подполковник Иван Гудков, подполковник Андрей Николюк, лейтенант Александр Пузанов, младший сержант Владимир Сафронов, подполковник Антон Струев, майоры Росгвардии Марат Тибилов и Андрей Филоненко.
После церемонии Путин вместе с награжденными военными возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
 
Владимир ПутинАндрей БелоусовРоссия
 
 
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