https://ria.ru/20250223/nagrady-2001102950.html

В Кремле началось вручение госнаград Героям России

В Кремле началось вручение госнаград Героям России - РИА Новости, 23.02.2025

В Кремле началось вручение госнаград Героям России

Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T11:52:00+03:00

2025-02-23T11:52:00+03:00

2025-02-23T12:26:00+03:00

россия

владимир путин

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политика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.В зале также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.Золотые медали от президента получили майор Минобороны РФ Евгений Белецкий, ефрейтор Минобороны Марк Белопухов, генерал-майор Минобороны Андрей Буйлов, младший сержант Минобороны Андрей Григорьев, подполковник Иван Гудков, подполковник Минобороны Андрей Николюк, лейтенант Минобороны Александр Пузанов, младший сержант Минобороны Владимир Сафронов, подполковник Минобороны Антон Струев, майор Рогвардии Марат Тибилов, майор Росгвардии Андрей Филоненко.

https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html

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Церемония вручения государственных наград в Кремле Путин сегодня чествует защитников. В Кремле скоро начнётся церемония вручения государственных наград. В зале - якутский штурмовик Андрей Григорьев, победивший бойца ВСУ в рукопашной. 2025-02-23T11:52 true PT0M12S

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, андрей белоусов, политика