https://ria.ru/20250223/nagrady-2001102950.html
В Кремле началось вручение госнаград Героям России
В Кремле началось вручение госнаград Героям России - РИА Новости, 23.02.2025
В Кремле началось вручение госнаград Героям России
Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T12:26:00+03:00
россия
владимир путин
андрей белоусов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_977a2418e550a2128b1ad10fa4b5baf7.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.В зале также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.Золотые медали от президента получили майор Минобороны РФ Евгений Белецкий, ефрейтор Минобороны Марк Белопухов, генерал-майор Минобороны Андрей Буйлов, младший сержант Минобороны Андрей Григорьев, подполковник Иван Гудков, подполковник Минобороны Андрей Николюк, лейтенант Минобороны Александр Пузанов, младший сержант Минобороны Владимир Сафронов, подполковник Минобороны Антон Струев, майор Рогвардии Марат Тибилов, майор Росгвардии Андрей Филоненко.
https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108101_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_913c6c923472b6c163262f4cc3a93311.jpg
Церемония вручения государственных наград в Кремле
Путин сегодня чествует защитников. В Кремле скоро начнётся церемония вручения государственных наград. В зале - якутский штурмовик Андрей Григорьев, победивший бойца ВСУ в рукопашной.
2025-02-23T11:52
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей белоусов, политика
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Политика
В Кремле началось вручение госнаград Героям России
Путин в Кремле вручает государственные награды Героям России