Рейтинг@Mail.ru
В Кремле началось вручение госнаград Героям России - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:52 23.02.2025 (обновлено: 12:26 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/nagrady-2001102950.html
В Кремле началось вручение госнаград Героям России
В Кремле началось вручение госнаград Героям России - РИА Новости, 23.02.2025
В Кремле началось вручение госнаград Героям России
Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:52:00+03:00
2025-02-23T12:26:00+03:00
россия
владимир путин
андрей белоусов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108101_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_977a2418e550a2128b1ad10fa4b5baf7.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.В зале также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.Золотые медали от президента получили майор Минобороны РФ Евгений Белецкий, ефрейтор Минобороны Марк Белопухов, генерал-майор Минобороны Андрей Буйлов, младший сержант Минобороны Андрей Григорьев, подполковник Иван Гудков, подполковник Минобороны Андрей Николюк, лейтенант Минобороны Александр Пузанов, младший сержант Минобороны Владимир Сафронов, подполковник Минобороны Антон Струев, майор Рогвардии Марат Тибилов, майор Росгвардии Андрей Филоненко.
https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Церемония вручения государственных наград в Кремле
Путин сегодня чествует защитников. В Кремле скоро начнётся церемония вручения государственных наград. В зале - якутский штурмовик Андрей Григорьев, победивший бойца ВСУ в рукопашной.
2025-02-23T11:52
true
PT0M12S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001108101_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_913c6c923472b6c163262f4cc3a93311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, андрей белоусов, политика
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Политика
В Кремле началось вручение госнаград Героям России

Путин в Кремле вручает государственные награды Героям России

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вручает государственные награды военнослужащим, удостоенным звания Героя России, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. Глава государства вручит медали "Золотая Звезда" 11 военнослужащим.
В зале также присутствует министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Золотые медали от президента получили майор Минобороны РФ Евгений Белецкий, ефрейтор Минобороны Марк Белопухов, генерал-майор Минобороны Андрей Буйлов, младший сержант Минобороны Андрей Григорьев, подполковник Иван Гудков, подполковник Минобороны Андрей Николюк, лейтенант Минобороны Александр Пузанов, младший сержант Минобороны Владимир Сафронов, подполковник Минобороны Антон Струев, майор Рогвардии Марат Тибилов, майор Росгвардии Андрей Филоненко.
Речь Владимира Путина перед награждением участников СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
11:50
 
РоссияВладимир ПутинАндрей БелоусовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала