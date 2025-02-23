https://ria.ru/20250223/nagrady-2001085405.html
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция - РИА Новости, 23.02.2025
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:48:00+03:00
2025-02-23T11:48:00+03:00
2025-02-23T11:48:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001084684_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3b2d34f80d391a025ef9ff0f9ee069b7.jpg
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001084684_79:0:1024:709_1920x0_80_0_0_3e45e881baf5b1fd32eb93bb99a870b5.jpg
LIVE: Путин вручает государственные награды
LIVE: Путин вручает государственные награды
2025-02-23T11:48
true
PT12M09S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
2025-02-23T11:48
true
PT12M09S
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.