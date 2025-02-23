Рейтинг@Mail.ru
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/nagrady-2001085405.html
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция - РИА Новости, 23.02.2025
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T11:48:00+03:00
2025-02-23T11:48:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001084684_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3b2d34f80d391a025ef9ff0f9ee069b7.jpg
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин вручает государственные награды
LIVE: Путин вручает государственные награды
2025-02-23T11:48
true
PT12M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001084684_79:0:1024:709_1920x0_80_0_0_3e45e881baf5b1fd32eb93bb99a870b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
2025-02-23T11:48
true
PT12M09S

Вручение государственных наград в Кремле. Трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала