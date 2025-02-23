https://ria.ru/20250223/mvd-2001135870.html

В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках

В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках - РИА Новости, 23.02.2025

В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках

В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T15:51:00+03:00

2025-02-23T15:51:00+03:00

2025-02-23T15:51:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

visa, inc.

mastercard, inc.

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" сообщила журналистам, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно. "Распространяется информация о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard. Сайт банка по ссылке - фейковый и потребует ввода данных действующих карт. Если это сделать, деньги и личные данные будут украдены. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

https://ria.ru/20250221/moshenniki-2000711329.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, visa, inc., mastercard, inc.