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В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках - РИА Новости, 23.02.2025
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15:51 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/mvd-2001135870.html
В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках
В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках - РИА Новости, 23.02.2025
В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках
В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T15:51:00+03:00
2025-02-23T15:51:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
visa, inc.
mastercard, inc.
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" сообщила журналистам, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно. "Распространяется информация о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard. Сайт банка по ссылке - фейковый и потребует ввода данных действующих карт. Если это сделать, деньги и личные данные будут украдены. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, visa, inc., mastercard, inc.
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Visa, Inc., MasterCard, Inc.
В МВД предупредили о новых фишинговых рассылках

МВД предупредило о рассылках под видом восстановления Visa и Mastercard

© Depositphotos.com / leungchopanБанковская карта
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Банковская карта. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. В МВД РФ предупредили о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard, если перейти по ссылке, деньги и личные данные будут украдены.
Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Кибербезопасность в финансах" сообщила журналистам, что говорить о возвращении Visa и Mastercard в Россию преждевременно.
"Распространяется информация о фишинговых рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard. Сайт банка по ссылке - фейковый и потребует ввода данных действующих карт. Если это сделать, деньги и личные данные будут украдены. Будьте бдительны", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаVisa, Inc.MasterCard, Inc.
 
 
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