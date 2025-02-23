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Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков - РИА Новости, 23.02.2025
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16:46 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/murashko-2001140130.html
Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков
Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков - РИА Новости, 23.02.2025
Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков
Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T16:46:00+03:00
2025-02-23T16:46:00+03:00
россия
сухум
абхазия
михаил мурашко
бадра гунба
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сегодня он совместно с политиком Бадрой Гунба посетил Республиканскую больницу в Сухуме. "Во-первых, мы открыли ресурс по дистанционному образованию, который позволяет знакомиться с лекциями ведущих специалистов. Он открыт полностью для врачей Абхазии, они уже на протяжении нескольких лет пользуются этим ресурсом. Во-вторых, соответственно, сегодня Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской больницы. Вот эта коммуникация, это же не просто совместный осмотр пациентов, это и обучающий процесс. Там ведущие специалисты: неврологи, кардиологи, педиатры, которые имеют наиболее высокую квалификацию. И вместе с этими врачами идёт процесс обучения и консультирования. Поэтому это плановая работа, которая выстраивается", - рассказал министр.
https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html
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россия, сухум, абхазия, михаил мурашко, бадра гунба
Россия, Сухум, Абхазия, Михаил Мурашко, Бадра Гунба
Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков

Мурашко: абхазские медики повышают квалификацию в сотрудничестве с российскими

© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Сегодня он совместно с политиком Бадрой Гунба посетил Республиканскую больницу в Сухуме.
«
"Во-первых, мы открыли ресурс по дистанционному образованию, который позволяет знакомиться с лекциями ведущих специалистов. Он открыт полностью для врачей Абхазии, они уже на протяжении нескольких лет пользуются этим ресурсом. Во-вторых, соответственно, сегодня Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской больницы. Вот эта коммуникация, это же не просто совместный осмотр пациентов, это и обучающий процесс. Там ведущие специалисты: неврологи, кардиологи, педиатры, которые имеют наиболее высокую квалификацию. И вместе с этими врачами идёт процесс обучения и консультирования. Поэтому это плановая работа, которая выстраивается", - рассказал министр.
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РоссияСухумАбхазияМихаил МурашкоБадра Гунба
 
 
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