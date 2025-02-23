https://ria.ru/20250223/murashko-2001140130.html

Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков

Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков - РИА Новости, 23.02.2025

Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков

Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T16:46:00+03:00

2025-02-23T16:46:00+03:00

2025-02-23T16:46:00+03:00

россия

сухум

абхазия

михаил мурашко

бадра гунба

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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Сегодня он совместно с политиком Бадрой Гунба посетил Республиканскую больницу в Сухуме. "Во-первых, мы открыли ресурс по дистанционному образованию, который позволяет знакомиться с лекциями ведущих специалистов. Он открыт полностью для врачей Абхазии, они уже на протяжении нескольких лет пользуются этим ресурсом. Во-вторых, соответственно, сегодня Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской больницы. Вот эта коммуникация, это же не просто совместный осмотр пациентов, это и обучающий процесс. Там ведущие специалисты: неврологи, кардиологи, педиатры, которые имеют наиболее высокую квалификацию. И вместе с этими врачами идёт процесс обучения и консультирования. Поэтому это плановая работа, которая выстраивается", - рассказал министр.

https://ria.ru/20241212/abhazija-1988853670.html

россия

сухум

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сухум, абхазия, михаил мурашко, бадра гунба