Мурашко рассказал о повышении квалификации абхазских медиков
Мурашко: абхазские медики повышают квалификацию в сотрудничестве с российскими
© Sputnik / Томас ТхайцукМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил телемедицинский центр в Республиканской больнице Абхазии
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СУХУМ, 23 фев - РИА Новости. Абхазские медики в постоянном режиме повышают свою квалификацию в сотрудничестве с российскими коллегами, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Сегодня он совместно с политиком Бадрой Гунба посетил Республиканскую больницу в Сухуме.
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"Во-первых, мы открыли ресурс по дистанционному образованию, который позволяет знакомиться с лекциями ведущих специалистов. Он открыт полностью для врачей Абхазии, они уже на протяжении нескольких лет пользуются этим ресурсом. Во-вторых, соответственно, сегодня Кубанский медицинский университет работает непосредственно в поликлиническом подразделении Республиканской больницы. Вот эта коммуникация, это же не просто совместный осмотр пациентов, это и обучающий процесс. Там ведущие специалисты: неврологи, кардиологи, педиатры, которые имеют наиболее высокую квалификацию. И вместе с этими врачами идёт процесс обучения и консультирования. Поэтому это плановая работа, которая выстраивается", - рассказал министр.
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