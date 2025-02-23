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В Москве прошла церемония закрытия фестиваля документального кино RT.Док - РИА Новости, 23.02.2025
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Культура
 
21:27 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/moskva-2001169384.html
В Москве прошла церемония закрытия фестиваля документального кино RT.Док
В Москве прошла церемония закрытия фестиваля документального кино RT.Док - РИА Новости, 23.02.2025
В Москве прошла церемония закрытия фестиваля документального кино RT.Док
Церемония закрытия III Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" прошла в Москве в воскресенье в Национальном центре "Россия",... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T21:27:00+03:00
2025-02-23T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония закрытия III Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" прошла в Москве в воскресенье в Национальном центре "Россия", передает корреспондент РИА Новости. Фестиваль документального кино стартовал 21 февраля и проходил до 23 февраля включительно, он объединил на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа насчитывала более 70 фильмов. "Несколько лет назад многие выбирали художественное кино, для меня это парадокс, но мне кажется, я разгадала загадку, почему сейчас иначе. Все три дня нашего фестиваля абсолютно полные залы на всех практически фильмах. Люди идут в наши залы, чтобы испытывать довольно сильные, яркие эмоции, от которых плачут, но они все равно приезжают. И вот я тоже задавала себе этот вопрос, что происходит, почему такой феномен документального кино сейчас. Мне кажется, потому что герои в этом кино - это живые люди. И если они любят, то они любят по-настоящему. Если они погибают, то они погибают по-настоящему. И именно за этой правдой, именно правдой, приходят в наши зрительные залы люди, чтобы посмотреть документальные фильмы разных-разных военкоров", - рассказала руководитель документальной дирекции RT, генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева. В приветственной речи перед началом церемонии закрытия Яковлева выразила благодарность главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, а также передала ей слова поддержки под аплодисменты гостей зала. "В течение трех дней мы с нашими друзьями, с RT провели этот фестиваль во имя наших героев. Мы посмотрели больше 70 фильмов. Это кино не всегда было легкое, иногда даже очень тяжелое, но оно настоящее и честное, очень глубокое. В течение этих трех дней мы смогли познакомиться с настоящими героями. Это добровольцы, офицеры, военкоры и врачи. Спасибо большое за эту возможность. Мы здесь, в Национальном центре, всегда поддерживаем и проводим патриотические мероприятия", - сказала заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина. В рамках церемонии закрытия состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, для гостей выступили ветеран Великой Отечественной войны Игорь Васильевич Тимашев, Русский национальный балет "Кострома", заслуженная артистка России Пелагея. Также свою новую песню "Мальчишки" представила группа "Катюша", а группа "Зверобой" исполнила свои военные хиты. Гости церемонии, включив фонарики на мобильных телефонах, стоя почтили память павших в бою минутой молчания. Параллельно показы фильмов фестиваля прошли при поддержке Россотрудничества в 21 стране - Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Египте, Замбии, Индии, Индонезии, Киргизии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Палестине, Перу, Сербии, Таджикистане, Танзании, Турции, Узбекистане, Южной Осетии.
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россия, абхазия, армения, маргарита симоньян, пелагея, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), москва, телеканал rt, миа "россия сегодня"
Культура, Россия, Абхазия, Армения, Маргарита Симоньян, Пелагея, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Москва, Телеканал RT, МИА "Россия сегодня"
В Москве прошла церемония закрытия фестиваля документального кино RT.Док

В Москве прошла церемония закрытия фестиваля кино "RТ.Док: Время наших героев"

© RTМеждународный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© RT
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев"
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония закрытия III Международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев" прошла в Москве в воскресенье в Национальном центре "Россия", передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль документального кино стартовал 21 февраля и проходил до 23 февраля включительно, он объединил на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа насчитывала более 70 фильмов.
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"Несколько лет назад многие выбирали художественное кино, для меня это парадокс, но мне кажется, я разгадала загадку, почему сейчас иначе. Все три дня нашего фестиваля абсолютно полные залы на всех практически фильмах. Люди идут в наши залы, чтобы испытывать довольно сильные, яркие эмоции, от которых плачут, но они все равно приезжают. И вот я тоже задавала себе этот вопрос, что происходит, почему такой феномен документального кино сейчас. Мне кажется, потому что герои в этом кино - это живые люди. И если они любят, то они любят по-настоящему. Если они погибают, то они погибают по-настоящему. И именно за этой правдой, именно правдой, приходят в наши зрительные залы люди, чтобы посмотреть документальные фильмы разных-разных военкоров", - рассказала руководитель документальной дирекции RT, генеральный продюсер фестиваля "RT.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева.
В приветственной речи перед началом церемонии закрытия Яковлева выразила благодарность главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, а также передала ей слова поддержки под аплодисменты гостей зала.
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"В течение трех дней мы с нашими друзьями, с RT провели этот фестиваль во имя наших героев. Мы посмотрели больше 70 фильмов. Это кино не всегда было легкое, иногда даже очень тяжелое, но оно настоящее и честное, очень глубокое. В течение этих трех дней мы смогли познакомиться с настоящими героями. Это добровольцы, офицеры, военкоры и врачи. Спасибо большое за эту возможность. Мы здесь, в Национальном центре, всегда поддерживаем и проводим патриотические мероприятия", - сказала заместитель генерального директора Национального центра "Россия" Анастасия Звягина.
В рамках церемонии закрытия состоялся праздничный концерт ко Дню защитника Отечества, для гостей выступили ветеран Великой Отечественной войны Игорь Васильевич Тимашев, Русский национальный балет "Кострома", заслуженная артистка России Пелагея. Также свою новую песню "Мальчишки" представила группа "Катюша", а группа "Зверобой" исполнила свои военные хиты.
Гости церемонии, включив фонарики на мобильных телефонах, стоя почтили память павших в бою минутой молчания.
Параллельно показы фильмов фестиваля прошли при поддержке Россотрудничества в 21 стране - Абхазии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Египте, Замбии, Индии, Индонезии, Киргизии, Китае, Ливане, Никарагуа, Пакистане, Палестине, Перу, Сербии, Таджикистане, Танзании, Турции, Узбекистане, Южной Осетии.
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