https://ria.ru/20250223/moskva-2000938349.html

Ефимов: семь спортобъектов построили инвесторы на западе Москвы за пять лет

Ефимов: семь спортобъектов построили инвесторы на западе Москвы за пять лет - РИА Новости, 23.02.2025

Ефимов: семь спортобъектов построили инвесторы на западе Москвы за пять лет

На западе Москвы за пять лет инвесторы построили семь спортивных объектов общей площадью свыше 54 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T12:17:00+03:00

2025-02-23T12:17:00+03:00

2025-02-23T12:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

сколково

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 февраля - РИА Новости. На западе Москвы за пять лет инвесторы построили семь спортивных объектов общей площадью свыше 54 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2020 года инвесторы построили на западе столицы семь спортивных центров общей площадью 54,4 тысячи квадратных метров. Новые объекты появились в районах Можайский, Солнцево, Ново-Переделкино, Тропарево-Никулино, Очаково-Матвеевское и Раменки. Например, в прошлом году в Очаково-Матвеевском построили спорткомплекс с бассейном и ледовой ареной. Всего же за пять лет на западе столицы за счет внебюджетных средств возвели четыре комплекса с ледовыми катками, школу тенниса и два спортивных центра", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, самым крупным построенным спортивным объектом стал ледовый дворец "Арктика", его площадь – 13 тысяч квадратных метров. Тренировочный комплекс академии фигурного катания Евгения Плющенко появился в Тропарево-Никулине. Также ледовые дворцы построили в Солнцеве и Ново-Переделкине. В Очакове-Матвеевском инвестор возвел –оздоровительный комплекс с крытым катком.Кроме того, в Сколкове появилась школа тенниса и спортцентр с открытым бассейном.Всего с 2011 года в Москве возвели 327 спортивных объектов, 168 из них – с привлечением частных средств, рассказал ранее мэр города Сергей Собянин. До 2027 года в Москве планируется построить еще более 100 спортивных сооружений.

https://ria.ru/20250221/efimov-2000632789.html

https://ria.ru/20250218/efimov-1999926834.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, сколково, градостроительный комплекс москвы