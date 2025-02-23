https://ria.ru/20250223/moskva-2000937337.html

Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон

Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон - РИА Новости, 23.02.2025

Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон

В Юго-Восточном административном округе Москвы участки семи бывших промзон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T13:17:00+03:00

2025-02-23T13:17:00+03:00

2025-02-23T13:17:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе Москвы участки семи бывших промзон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил Ефимов, речь идет об участках промзон "Карачарово", "Серп и Молот", "Волгоградский проспект", "Южный порт", "Грайвороново", "Курьяново" и "Выхино", чья общая площадь составляет 184 гектара. Эти участки расположены в Выхино-Жулебине, Лефортове, Нижегородском районе, Печатниках, Рязанском и Южнопортовом районах."Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба.В итоге на реорганизованных участках появятся разные объекты недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров. Из них на 2,7 миллионах "квадратов" построят жилые дома, а на 2,2 миллионах "квадратов" - общественно-деловые объекты и предприятия.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу прошлого года были одобрены 108 проектов КРТ площадью более 1,3 тысячи гектаров, которые затем перешли в стадию реализации.

https://realty.ria.ru/20250219/vlasti-2000263276.html

https://ria.ru/20250131/efimov-1996580240.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы