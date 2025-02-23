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Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон - РИА Новости, 23.02.2025
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13:17 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/moskva-2000937337.html
Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон
Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон - РИА Новости, 23.02.2025
Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон
В Юго-Восточном административном округе Москвы участки семи бывших промзон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T13:17:00+03:00
2025-02-23T13:17:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе Москвы участки семи бывших промзон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как уточнил Ефимов, речь идет об участках промзон "Карачарово", "Серп и Молот", "Волгоградский проспект", "Южный порт", "Грайвороново", "Курьяново" и "Выхино", чья общая площадь составляет 184 гектара. Эти участки расположены в Выхино-Жулебине, Лефортове, Нижегородском районе, Печатниках, Рязанском и Южнопортовом районах."Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба.В итоге на реорганизованных участках появятся разные объекты недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров. Из них на 2,7 миллионах "квадратов" построят жилые дома, а на 2,2 миллионах "квадратов" - общественно-деловые объекты и предприятия.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу прошлого года были одобрены 108 проектов КРТ площадью более 1,3 тысячи гектаров, которые затем перешли в стадию реализации.
https://realty.ria.ru/20250219/vlasti-2000263276.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юго-востоке Москвы в рамках КРТ реорганизуют семь промзон

Ефимов: в ЮВАО реорганизуют участки семи бывших промзон в рамках

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. В Юго-Восточном административном округе Москвы участки семи бывших промзон реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как уточнил Ефимов, речь идет об участках промзон "Карачарово", "Серп и Молот", "Волгоградский проспект", "Южный порт", "Грайвороново", "Курьяново" и "Выхино", чья общая площадь составляет 184 гектара. Эти участки расположены в Выхино-Жулебине, Лефортове, Нижегородском районе, Печатниках, Рязанском и Южнопортовом районах.
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"Так, в рамках реализации 13 проектов КРТ планируется создать современные городские пространства со сбалансированной застройкой и рабочими местами. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 97,3 миллиарда рублей. Их реализация даст городу около 47 тысяч рабочих мест", – приводит его слова пресс-служба.
В итоге на реорганизованных участках появятся разные объекты недвижимости общей площадью более 4,8 миллиона квадратных метров. Из них на 2,7 миллионах "квадратов" построят жилые дома, а на 2,2 миллионах "квадратов" - общественно-деловые объекты и предприятия.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к концу прошлого года были одобрены 108 проектов КРТ площадью более 1,3 тысячи гектаров, которые затем перешли в стадию реализации.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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