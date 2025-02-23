https://ria.ru/20250223/merts-2001168228.html

Сенатор Перминов оценил шансы Мерца стать канцлером Германии

Сенатор Перминов оценил шансы Мерца стать канцлером Германии - РИА Новости, 23.02.2025

Сенатор Перминов оценил шансы Мерца стать канцлером Германии

"Электоральную риторику" кандидатов, которую они озвучивали в ходе избирательной кампании в парламент ФРГ, сменит реальная политика, сказал сенатор Сергей... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T21:13:00+03:00

2025-02-23T21:13:00+03:00

2025-02-23T21:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. "Электоральную риторику" кандидатов, которую они озвучивали в ходе избирательной кампании в парламент ФРГ, сменит реальная политика, сказал сенатор Сергей Перминов РИА Новости, отвечая на вопрос, высоки ли шансы главы ХДС/ХСС Фридриха Мерца занять пост канцлера Германии. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Мерцем лидирует на выборах в бундестаг с 29%, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для общественно-правового телеканала ARD. Второе место занимает правая партия "Альтернатива для Германии"(АдГ) во главе с Алисой Вайдель с 19,5%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с действующим канцлером Олафом Шольцем занимает третье место с 16 %. На четвертом месте - "Зеленые" во главе с действующим вице-канцлером Робертом Хабеком, они набирают 13,5%. "Мерц 44 года в политике и бизнесе, очень сложный послужной список, в том числе и шеф немецкого филиала (американского инвестиционного гиганта) BlackRock, а это "квантовая" запутанность мировых финансов в огромном множестве стран, в том числе и на Украине", - сказал Перминов. По мнению политика, анализ предвыборных заявлений ничего не даст, это "электоральная риторика". "Реальная политика начнется позже - после формирования правящей коалиции и первых статусных шагов в должности канцлера", - заключил он. Ранее Мерц в интервью ZDF заявил, что Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа, и призвал к переговорам с Францией и Великобританией по ядерной защите.

https://ria.ru/20250223/partiya-2001167062.html

https://ria.ru/20250223/adg-2001166019.html

https://ria.ru/20250223/partija-2001164798.html

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в мире, германия, европа, сша, сергей перминов, фридрих мерц, алиса вайдель, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия)